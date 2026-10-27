



Верховный суд признал правоту Волгоградского УФАС в споре с чиновниками городского поселения Петров Вал Камышинского района. Как рассказали в антимонопольном органе, администрация муниципального образования в проект заключаемого по результатам аукциона договора аренды включила условие об изменении арендной платы ежегодно на уровень инфляции.

При этом порядок организации и проведения аукциона не предусматривал возможности применения дополнительных финансовых условий, кроме определённой на торгах платы.



Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с позицией Волгоградского УФАС, подтвердив, что введение дополнительных условий в заключённый на торгах договор приводит к увеличению размера арендной платы. Такие действия противоречат правилам Земельного кодекса РФ.

Однако чиновники с этим не смогли смириться. И дошли до Верховного Суда. Но результат рассмотрения их жалоб оказался не в их пользу.



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