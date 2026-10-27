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Общество

ОМОН с полицией обезвредили группу условных диверсантов на предприятии в Волгограде

Общество 27.10.2026 20:09
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27.10.2026 20:09


В Волгограде Росгвардия совместно с ГУ МВД России по Волгоградской области провели учения. Бойцы спецподразделения ОМОН «Сталинград» обезвредили группу условных диверсантов, проникших по легенде на территорию одного из заводов в Красноармейском районе.


- В ходе тренировки наряды вневедомственной охраны отработали алгоритм действий при поступлении на пост сообщения об обнаружении посторонних лиц, пытающихся проникнуть на предприятие с подозрительными предметами, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области.


Отметим, силовики отработали координацию действий между ведомствами, а бойцы спецподразделений отработали действия в экстремальных условиях с учётом вооружённого сопротивления нападающих.

Фото: управление Росгвардии по Волгоградской области

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