



В Волгограде Росгвардия совместно с ГУ МВД России по Волгоградской области провели учения. Бойцы спецподразделения ОМОН «Сталинград» обезвредили группу условных диверсантов, проникших по легенде на территорию одного из заводов в Красноармейском районе.





- В ходе тренировки наряды вневедомственной охраны отработали алгоритм действий при поступлении на пост сообщения об обнаружении посторонних лиц, пытающихся проникнуть на предприятие с подозрительными предметами, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области.





Отметим, силовики отработали координацию действий между ведомствами, а бойцы спецподразделений отработали действия в экстремальных условиях с учётом вооружённого сопротивления нападающих.

Фото: управление Росгвардии по Волгоградской области