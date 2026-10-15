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«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Общество 15.10.2026 18:06
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15.10.2026 18:06


15 октября 1967 года. Волгоград, встретивший в этот день тысячи, десятки тысяч гостей со всех уголков страны, замер в ожидании. И вот по центру города проезжает бронетранспортер с факелом, зажженным от Вечного огня на площади Павших Борцов. Жители, улыбаясь, взмахивая цветами и не скрывая слез, встречают героев Сталинградской битвы, которые спешат на открытие мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы». 

Подробнее о поистине историческом дне в истории города – в материале ИА «Высота 102».




Замысел дошел до людских сердец

– Создать памятник, достойный подвига советского народа, совершенного в Сталинграде, – эта мысль не давала мне покоя, – скажет скульптор Евгений Вучетич в материале газеты «Труд» от 15 октября 1967-го. – Среди городских руин и груд металла я искал следы безымянных героев: углем, мелом, куском железа нацарапанные имена, схемы…Воплощение замыслов началось в 1948 году, когда мы с архитектором Я. Белопольским засели за проект. Много трудностей встало перед нами. Следовало привлечь самые различные художественные средства, чтобы во всей полноте показать беспримерный массовый героизм защитников родной земли. Вот почему мы решили создать памятник – ансамбль. Местом этого сооружения стал Мамаев курган, где происходила наиболее напряженная часть боевых событий. Памятнику надлежало воскресить образы тех, кто стоял здесь насмерть, увековечить их беспримерный героизм для грядущих поколений… Не мне судить – все ли удалось. Но когда я вижу, как загорается патриотический огонек в глазах юношей и девушек, осматривающих монументы, как склоняются в глубоком раздумье головы пожилых мужчин, как скатывается слеза у женщин, мне кажется – главное сделано. Замысел дошел до людских сердец.


Масштаб событий, которые в этот октябрьский день разворачивались в Волгограде, можно оценить по одному лишь списку приглашенных гостей – на открытие мемориального комплекса приехали и легендарные маршалы Советского Союза – Василий Чуйков, Николай Воронов, Михаил Шумилов, Андрей Еременко, - и все высшее руководство страны: от министра обороны СССР Андрея Гречко до генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Открытие памятника-ансамбля было действительно уникальным. Интересно, что факел, который зажгли от Вечного огня на площади Павших Борцов, выдавали в нашем музее, – рассказывает заведующая отделом научно-экспозиционной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева. – С ним в руках шел наш земляк Василий Ефремов – родившись в Царицыне в 1915 году, он был одним из первых летчиков-бомбардировщиков, который получил звание Героя Советского Союза. Более того, всего через четыре месяца он был удостоен второй звезды. Вместе с ним в тот момент находились не менее легендарные бойцы – защитник Дома Павлова Иван Афанасьев и полный Георгиевский кавалер, герой Советского Союза Константин Недорубов.


«Люди дают бессмертие всему, чего коснется их подвиг»

Ветеранов, воевавших за Сталинград и запомнивших каждый сантиметр этой земли, «живая река» из сотен людей встречала в центре города и провожала вплоть до Мамаева кургана, который в те дни выглядел несколько иначе – начинаясь не с тумб городов-героев, а с композиции «Память поколений». 

«Боевой бронетранспортер движется по улице Мира – первой улице, поднятой из руин, движется по проспекту Ленина, мимо танковых башен на постаментах вдоль линии обороны ноября сорок второго года… - такую хронику 15 октября восстанавливали корреспонденты «Комсомольской правды». - Огонь в сопровождении эскорта знамени плывет по городу, где все – память, где каждая пядь земли – свидетельница подвига. С рассвета все жители города – на трассе огня. Октябрьское солнце щедро льет лучи на дома, на золото деревьев, на торжественное убранство проспектов и площадей, сверкает на волжской шири».


Во время митинга к трибуне подходили маршалы Еременко и Чуйков, слово от солдат Сталинграда держал защитник Яков Павлов. Леонид Брежнев в свою очередь произнес фразу, которая вошла в историю: «Камни живут дольше, чем люди. Но именно люди, только люди дают бессмертие всему, чего коснется их подвиг. Подвиг героев сделал бессмертным камни Мамаева кургана», – цитирует Светлана Аргасцева. – А вот министр обороны СССР Андрей Гречко говорил несколько о другом: «Пусть меч, который держит в руке Родина-мать, станет грозным предупреждением для промышляющих повторить поход против Страны Советов».

О том, как строился легендарный комплекс на Мамаевом кургане, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельном материале.

Фото музея-заповедника «Сталинградская битва» и с сайта Госкаталог.РФ, видео музея-заповедника «Сталинградская битва»

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