



В Волгограде очевидцы сообщают о ликвидации пожара в Тракторозаводском районе. По данным волгоградцев, на текущий момент очаги открытого горения больше не наблюдаются.





- На месте по-прежнему дежурят несколько пожарных расчётов и скорая, однако тушение уже не производится. Дыма нет. Очень много полиции. На месте работает комиссия. Производится осмотр, - сообщил один из местных жителей.









Ликвидацию открытого горения журналистам подтвердили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. По информации специалистов, ранее, в 17:02, спасателям удалось остановить распространение пламени на 180 кв. метрах.









Отметим, первые сообщения о крупном пожаре поступили к спасателям в 16:14. Пламя объяло неэксплуатируемое одноэтажное помещение рынка. Очевидцы сообщают, что ранее заброшенный объект стал настоящем местом притяжения для местных подростков. В настоящее время специалисты обследуют галереи на предмет наличия пострадавших, а также устанавливают причины произошедшего.

Фото: Андрей Поручаев