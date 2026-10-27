



В Волгоградской области команды школьников и студентов смогут побороться за бюджетные миллионы. В регионе стартовал четвёртый сезон конкурса первичных отделений всероссийского объединения учеников «Движения Первых». Состязания пройдут в течение учебного года.

- В новом сезоне участникам доступны три номинации: «Лига открытий» — для первичных отделений в детских центрах, учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования; «Лига возможностей» — для школ, организаций среднего профессионального образования и вузов; «Первая лига» — для победителей прошлого сезона и опытных команд, - уточнили в пресс-службе комитета молодежной политики Волгоградской области.

Выполнение заданий оценит экспертное жюри, в состав которого войдут представители местных администраций, творческих объединений, образовательных структур, культурных центров, общественники, академические сотрудники.

По итогам не менее 2 тыс. ученических объединений смогут стать победителями и получить государственную поддержку. Средства можно будет направить на закупку оборудования и реализацию общественных инициатив.

Отметим, цель конкурса — вдохновить ребят на социально ориентированную деятельность. В прошлом году сразу 61 региональная команда по итогу состязаний получила грантовую поддержку в суммарном размере 14,3 млн рублей. Подать заявку на участие в новом конкурсе ребята смогут до 11 ноября на сайте первичка.будьвдвижении.рф.

Фото: администрация Волгоградской области