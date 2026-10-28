Волгоград уже год живёт в условиях ограничения мобильного интернета



Волгоград уже год живёт с ограничениями мобильного интернета. Массовые сбои стали частым явлением с конца октября прошлого года. Первое время волгоградцы недоумевали, почему внезапно популярные мессенджеры, служба заказа такси и прочие сайты перестают работать. Сейчас граждане уже адаптировались к современным реалиями и перебои со связью воспринимаются обыденностью. Никто уже не удивляется, что не всегда можно довериться навигатору, перейти по определённым ссылкам. Тем более причиной действующих ограничений называют меры безопасности в связи с атаками вражеских БПЛА.



За время, пока ограничения мобильного интернета время от времени сохраняются, налажена работа так называемых белых списков - сайтов, которые работают постоянно. Однако всё равно горожане подмечают - сбои бывают везде.



Искать точки Wi-Fi по городу, иметь с собой наличные средства, заранее сохранять на смартфон важные документы, продумывать маршрут в дороге - основные правила, которые стали обыденностью для многих.