



В Волгоградской области на 43 календарной неделе уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями ниже эпидемических порогов на 27% по населению в целом.



Роспотребнадзор по Волгоградской области отмечает, что большинство случаев ОРВИ приходится на детей. Еженедельный мониторинг выявил циркуляцию всех известных лабораторно респираторных вирусов, среди которых преобладают риновирусы, вирусы парагриппа и сезонные коронавирусы. Вирусы гриппа не обнаружены.



Санврачи напоминают, что респираторные заболевания передаются воздушно-капельным и контактно-бытовым путями, через загрязнённые руки или предметы обихода. В детских коллективах концентрация и разнообразие возбудителей ОРВИ особенно высоки.