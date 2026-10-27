В Волгограде спасатели тушат заброшенные галереи рынка «Рассвет»





27 октября в Тракторозаводском районе Волгограда вспыхнули торговые галереи рынка «Рассвет». Очевидцы сообщают о стремительном распространении пламени по заброшенному объекту. Происходящее волгоградцы засняли на видео.





Судя по опубликованным кадрам, огонь бушует одновременно с нескольких сторон объекта. Местные жители сообщают о том, что округу заполнил едкий запах пластика. К месту происшествия уже стянулись спасатели.

- Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 16:14. По предварительной информации, горит неэксплуатируемое одноэтажное здание. На месте работают подразделения 1-й ПСЧ, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России.

Отметим, на текущий момент пожару присвоен обычный ранг сложности.

Фото и видео: Волгоград / t.me