Прошедший 2023 год был не из легких, и волгоградцам он наверняка запомнился, в том числе жестокими убийствами, совершенными на территории Волгоградской области. Зачастую на страшные преступления злоумышленников толкали ревность, жажда наживы, употребление наркотиков и человеческая ненависть.

Журналисты ИА «Высота 102» неоднократно выезжали на места происшествий, выстраивая хронологию жутких событий. Вспоминаем самые резонансные расследования.

Январь 2023 года начался со страшного преступления, совершенного в одной из квартир дома № 11 по проспекту Канатчиков в Красноармейском районе Волгограда. 25 января в жилище было обнаружено тело 42-летней женщины со следами насильственной смерти. Подозреваемым оказался родной 15-летний сын зверски убитой волгоградки.

Сразу после совершенного преступления СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело. По версии следствия, подросток нанес своей спящей матери около 10 ударов молотком по голове, а затем еще один удар ножом в шею. Женщина скончалась на месте.

Со слов соседей, мальчик был тихим, агрессивного поведения за ним не замечали. А собственный источник «Высоты 102» в правоохранительных органах рассказал, что перед преступлением подросток читал Достоевского.

Первоначально школьник утверждал, что решил попросить у своей матери денег (около 30 тысяч рублей), но она якобы ему сразу бы отказала, поэтому он пошел на убийство. Семья, где воспитывался школьник, не состояла ни на каких учетах и считалась положительной.

В Москве 29 марта на Бескудниковском бульваре на севере Москвы в арендованной квартире нашли жестоко убитой выпускнику Волгоградского социально-педагогического университета Анну Лихачеву. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Известно, что волгогрдака закончила ВГСПУ в 2022 году, а переехала в Москву всего полгода назад. В столице девушка подрабатывала репетитором английского и немецкого языков. Под подозрение попал 26-летний уроженец Волгограда Вадим Мачулин, который был бойфрендом Анны.

По версии следствия, молодая девушка скончалась на месте от множественных ножевых ранений. После жуткой расправы молодой человек попытался уехать на автобусе в Волгоградскую область, но был задержан.

На допросе задержанный признался, что сначала душил свою жертву, а затем схватился за нож и добил ее. Мотивы убийства мужчина так и не смог пояснить. Позже стало известно, что волгоградец употреблял наркотики в течение последних четырех месяцев, что стало причиной галлюцинаций и панических атак.

Обвиняемый признал вину и раскаялся. Тимирязевский районный суд Москвы конце декабря 2023 года постановил применить принудительные меры медицинского характера в отношении Вадима Мачулина. Мужчину признали невменяемым.

В июле прошлого года волгоградцев шокировало двойное убийство, совершенное на острове Сарпинском. Оперативники уголовного розыска отрабатывали самые разные версии. Изначальные предположения о причастности к ним местного пастуха, у которого нашли и изъяли вещи погибших, не нашли своего подтверждения.

По версии следствия, двое братьев переправились на Сарпинский, чтобы порыбачить. Там они познакомились с отдыхающим рядом рыбаком. Ночью между братьями и новым знакомым возник конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый нанес одному из братьев удары ножом, а второму — удар палкой по голове, после чего сбросил их тела в реку. Фигурант с места преступления скрылся.

Как сообщал собственный источник информагентства, одному из убитых был 51 год, другому — 60 лет. Тела мужчин вытащили из воды под причалом «Бекетовский перекат» и у одноименного понтонного моста с разницей в один день. У одного оказалась порезана шея, а второму просто пробили голову.

Подозреваемым оказался 40-летний электромонтер одной из волгоградских фирм, который после совершения преступлений покинул остров и спрятался на даче в Советском районе Волгограда, где и был задержан. Со слов задержанного, он просто защищался от двух пьяных мужчин, которые первыми на него набросились.

Лето 2023 года навсегда запомнилось жителям Волгограда жуткой историей о гибели девятимесячного малыша, оказавшегося на несколько дней запертым в квартире без еды и воды в девятиэтажке по улице Автомагистральной в Краснооктябрьском районе Волгограда. В убийстве малыша призналась родная мать ребенка 24-летняя Екатерина Аккубекова.

По версии следствия, мать 9-месячного малыша 3 августа ушла из дома, заперев квартиру и оставив кроху одного. Лишь через четыре дня, 7 августа, бабушка обнаружила тело внука. В СУ СК России по региону возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Разыскали жительницу Волгограда в Красноармейском районе сотрудники областного главка МВД.

Примечательно, что задержанная по подозрению в убийстве собственного сына путалась в первоначальных показаниях. Полицейским 24-летняя фигурантка дела заявила, что «покормила ребенка и уехала на работу», а обратно она не могла вернуться, потому что «было не на чем». Однако следователям СУ СКР по региону женщина пояснила, что «уехала отдыхать», сознательно бросив ребенка, «с целью убийства».

В суде Аккубекова призналась корреспондентам «Высоты 102», что боится встречи с мужем и отцом убитого ею ребенка, который находится в зоне СВО. Волгоградка рассказала, что в какой-то момент оказалась брошена супругом и осталась сама по себе, что и подтолкнула ее к ужасному преступлению. Женщина призналась, что хотела бы вернуть все обратно.

Установлено, что подозреваемая в расправе над собственным сыном, ранее не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности. Сейчас фигурантка дела находится в СИЗО. У женщины остались в Даниловском районе Волгоградской области двое детей, над которыми взяла опеку ее родная мать.

В ноябре 2023 года правоохранителями был задержан 22-летний местный житель, зверства которого в отношении 55-летнего волгоградца попали на камеру видеонаблюдения, установленную на доме № 35 по проспекту Столетова в Красноармейском районе Волгограда.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении информагентства, запечатлен процесс избиения мужчины, который длился не пару и даже не десять минут. При этом потерпевший кричал и звал на помощь, однако никто из жильцов дома не вмешался в ситуацию и даже не вызвал полицию.

Буквально обезумевший 22-летний волгоградец бил мужчину ногами по голове и другим частям тела даже тогда, когда тот, лежа на асфальте, уже не оказывал никакого сопротивления и вообще перестал подавать признаки жизни.

Нападавший сам позвонил в скорую и вызвал на место бригаду, при этом продолжая бить мужчину ногами в голову. По не подтвержденной официально информации, задержанный волгоградец ранее уже имел проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранта жестокого видео отправили в СИЗО. Ближайшие восемь лет молодой волгоградец, вероятнее всего, проведет в колонии.

В ноябре прошлого года Волгоградский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей сегодня признал 50-летнего жителя региона Владислава Федорова виновным в двойном убийстве. Один из погибших, по сведениям информагентства, был известен в узком кругу как охранник ныне покойного бизнесмена Владимира Кадина.

Свою вину фигурант дела не признал, пояснив, что ничего не помнит. Однако, как пояснили информагентству в прокуратуре Волгоградской области, гособвинением суду были представлены исчерпывающие доказательства.

Установлено, что подсудимый оказался в гостях у знакомого, где присоединился к застолью. В компании также находились помимо хозяина две женщины и мужчина. В один из моментов, разгоряченные алкоголем мужчины заспорили, начался конфликт.

Фигурант дела схватил нож и буквально изрезал своего оппонента. Эксперты насчитали не менее 20 ударов. Затем мужчина решил убежать, но в дверях на его пути встал хозяин квартиры, который также попал под горячую руку. От полученных ранений оба мужчины скончались на месте.





Во время бойни одна из женщин выбежала к соседям и вызвала наряд полиции. В тот же день нападавшего задержали. Вердиктом коллегии присяжных заседателей Волгоградского областного мужчина единодушно был признан виновным в совершении убийства двух лиц и не заслуживающим снисхождения.

Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев.

По сведениям информагентства, первой жертвой Федорова стал некий Олег Констатинов, известный в определенных кругах как Констант. В свое время он был охранником известного в Волгограде предпринимателя Владимира Кадина. Известно, что Константинов жил на соседней с Пугачевской улице Калинина. Мужчина в прошлом привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти.

Корреспондентам «Высоты 102» также удалось выяснить, что Владислав Федоров ранее отбывал срок за убийство собственного отца. Мотивом расправы над Константиновым послужили романтические подвиги последнего. В ходе застолья мужчина стал хвастаться интимными подробностями относительно одной из знакомых Федорова. Последний такое оскорбление терпеть не стал.

Еще одно жестокое убийство произошло во дворе многоквартирного дома по улице Харламова в Волжском Волгоградской области поздней ночью 27 октября 2023 года. Как установило следствие, с 28-летним мужчиной расправилась компания из четырех человек.

В информационном центре СК РФ сообщали, что волжанина избили несколько человек, после чего один из них нанес мужчине удары ножом, в результате которых потерпевший скончался. Обвинение предъявлено только одному фигуранту.

В адрес председателя СКР обратилась жительница Волгоградской области, выразившая несогласие с ходом установления обстоятельств убийства ее 28-летнего брата в городе Волжском. Александр Бастрыкин в свою очередь затребовал у исполняющего обязанности руководителя волгоградского следкома Дмитрия Буравцова доклад о ходе и результатах расследования, а также по озвученным в обращении волгоградки аргументам.

Жестокая расправа попала на камеру видеодомофона, что помогло оперативно установить всех участников конфликта. На кадрах видно, как начинается драка, в которой одни активно участвуют, а другие наблюдают. В какой-то момент пострадавшему, которого повалили на асфальт и избивали, удается встать на ноги. Он пытается уйти от преследователей, но его догоняют и режут ножом, затем он падает. В СУ СК России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Еще одним громким преступлением в стиле разборок 90-х стало покушение на убийство в отношении предпринимателя Сергея Кадкина, совершенное в рабочем поселке Городище Волгоградской области. Следствием установлено, что вечером 18 июля 2023 года неизвестный произвел выстрел в спину 47-летнего потерпевшего, когда тот подходил к подъезду своего дома. Нападавший скрылся.

Жителя Городищенского района после покушения доставили в больничный комплекс, где оказали квалифицированную помощь. Журналисты «Высоты 102» отправились к предполагаемому месту нападения, пообщались с соседями и выяснили подробности событий кровавого вечера.

Со слов местных жителей, до местного райотдела полиции всего несколько минут езды, а в Кадкина стреляли три раза. Очевидцы утверждали, что выстрелы слышали даже в других подъездах. Мужчину ранили двумя пулями, а одной промахнулись, попав в подъездную дверь, на которой осталась отметина. Впрочем, как и следы крови, тянувшиеся к квартире бизнесмена.





Соседи коммерсанта сначала даже не поверили, что с их миролюбивым соседом кто-то мог сводить счеты. По их наблюдениям, пострадавший всегда был адекватным, здоровался и никогда не проявлял агрессию, был семейным человеком и ездил на большой машине белого цвета. В региональном следкоме возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Как рассказал собственный источник «Высоты 102», Кадкин имел «вес» в определенных кругах и в одно время контактировал с Владимиром Кадиным, которого киллер расстрелял в августе 2011 года на открытой террасе ресторана «Фасоль» на улице Чуйкова в центре Волгограда.

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