В Красноармейском районе Волгограда оперативниками ГУ МВД России по Волгоградской области задержан участник драки, произошедшей накануне, 31 октября, возле дома №35 на проспекте Столетова. Процесс бесчеловечного избиения практически от начала и до конца, сообщает ИА «Высота 102», записали камеры наблюдения, установленные на доме.





По информации главного управления МВД России по региону, участниками драки стали 22-летний и 55-летний местные жители. Последний был доставлен в больницу с различными травмами, а в отношении первого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

– Установлено, что 22-летний неработающий волгоградец в ходе возникшего словесного конфликта с 55-летним местным жителем во дворе дома нанес ему многочисленные удары руками, ногами по голове и телу. В тяжелом состоянии потерпевший госпитализирован, – сообщили в пресс-службе главка полиции. – Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На видеокадрах, предоставленных полицейскими информагентству, отчетливо видно, что процесс избиения мужчины длился не пару и даже не десять минут. При этом потерпевший кричал и звал на помощь, однако никто из жильцов дома не вмешался в ситуацию и даже не вызвал полицию.

22-летний волгоградец бил мужчину ногами по голове и другим частям тела даже тогда, когда тот, лежа на асфальте, уже не оказывал никакого сопротивления и вообще не подавал признаков жизни.





Отметим, что нападавший сам позвонил в скорую и вызвал на место бригаду, при этом продолжая бить мужчину ногами в голову.

По не подтвержденной официально информации, задержанный 22-летний волгоградец ранее уже имел проблемы с законом. На этот раз он, вероятнее всего, отправится в места лишения свободы на ближайшие восемь лет.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области