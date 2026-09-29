

Ротавирусная инфекция считается одной из самых заразных и распространённых. Она способна поражать желудочно‑кишечный тракт, вызывая расстройство пищеварения и стула, высокую температуру, интоксикацию организма.



Вирус является устойчивым к внешней среде и прекрасно себя чувствует на предметах быта, любых поверхностях. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что инкубационный период бывает разным. В среднем он составляет от 15 часов до одной недели. Проявляться инфекция начинает резко.



Медики настаивают, что заниматься самолечением не следует. Обратиться за медицинской помощью станет лучшим решением. Также бывают случаи, когда к классическим симптомам добавляются кашель и насморк, что может навести на мысль о простуде.