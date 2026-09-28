



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области эксперты облкомприроды хотят вдохнуть новую жизнь в Грязный затон. Специалистам предстоит в течение двух ближайших лет углубить и укрепить водный объект.

Первым делом исполнителю придётся очистить русло и береговую зону от кустарников, мелколесья, валежника, деревьев, разработать грунт, подготовить строительный городок, укрепить береговую линию с помощью геотекстиля. Кроме того, будет дополнительно уложена ещё одна синтетическая мембрана суммарной площадью 31,4 тыс. кв. метров, обустроено щебёночное основание, укреплены откосы бетонными плитами, установлены специальные анкеры. Также часть затона будет отсыпана бутовым камнем. В общей сложности его сюда завезут 814 кубометров.

Для компенсации ущерба природе запланирован выпуск чуть больше 30 тыс. особей молоди русского осетра.

Отметим, реализовать проект специалистам придётся до конца 2028 года. Подрядчика выберут по итогу открытого конкурса в первой декаде октября. На эти цели из бюджета выделено 157,4 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»