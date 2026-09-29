

27 сентября стадион «Волгоград‑Арена» стал эпицентром напряжённой борьбы: здесь прошёл Командный Кубок Волгоградской области по настольному теннису. Турнир собрал 17 мужских и 7 женских команд – представителей Волгограда, Волжского, Борисоглебска и Михайловки. Такая география и плотность конкуренции говорят сами за себя: в этом турнире любая ошибка стоила дорого, а каждая победа давалась в упорной борьбе.



И именно в такой борьбе «Динамо» доказало свой уровень. Мужская команда клуба поднялась на высшую ступень пьедестала, завоевав золото, а женская – уверенно взяла серебро. Результат – не случайность, а отражение системной работы, дисциплины и умения действовать как единый механизм: ведь в командном теннисе слаженность порой решает не меньше, чем индивидуальная техника.



В составе мужской команды, добывшей золото, выступили Илья Молчанов, Сергей Петренко, Александр Муковнин и Максим Неведров. За тактическую выверенность и настрой коллектива отвечал тренер Сергей Королёв. У женщин на пьедестале оказались Анастасия Самойлюк, Ангелина Куликова, Дарья Шпилевая и София Королёва, а руководила командой Анастасия Самойлюк – и этот сплав опыта и мастерства позволил динамовкам уверенно пройти турнирную дистанцию.



В «Динамо» уже поздравили обе команды, подчеркнув, что эти награды – не просто итог одного дня, а закономерный результат кропотливой работы. И для молодых воспитанников школы такие выступления становятся лучшим ориентиром: вот он, настоящий спортивный характер – в каждом розыгрыше, в каждом очке, в каждой партии.





Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград