Жительница Волжского Волгоградской области вот уже второй месяц пытается добиться перевода своей дочери Анны в другую школу по состоянию здоровья. Как рассказала ИА «Высота 102» Лариса, семиклассница с первого класса учится в кадетской школе. Однако из-за проблем с коленом, появившихся у девочки, продолжать обучение в этом образовательном учреждении ей стало тяжело.

Тяжелый профиль

– Кадетский профиль подразумевает марш, строй, уставной режим – это тяжёлая нагрузка, которая нам не подходит. Мы решили перевести её в школу №30. Она физико-математического профиля, но мы претендовали на место в общеобразовательном классе. Нам говорят: учитесь по месту жительства, по прописке. Но школа по прописке – кадетская, из которой мы как раз уходим. Остальные школы находятся за пределами шаговой доступности, что нарушает требования СанПиН. Школа №30 – единственная «гражданская» школа в шаговой доступности от нашего дома, – делится женщина.

Как раз на сайте школы летом был объявлен набор в 6–9 классы. Но для того, чтобы попасть в школу, надо было пройти тестирование по математике. При этом тестирование было объявлено для всех, утверждает Лариса, без упоминания классов с углубленным изучением точных наук.

– Дочь проходила тестирование дважды: 27 июня и 15 августа. Перед началом каждый ребёнок указывал, в какой класс хочет попасть – общеобразовательный или углублённый. Моя дочь указала: общеобразовательный. Ни одного документа мне не выдали – ни протокола, ни письменного уведомления, ни расписки о приёме заявления. Я сфотографировала задания в классе – иначе доказать, что мы там были, невозможно, – продолжает собеседница.

После июньского тестирования дочь Ларисы не взяли – сказали, мест нет. В августе ей снова отказали. Мама девочки направила заявление на зачисление через Госуслуги 16 августа, а на следующий день ей снова подтвердили позицию школы.

Возмущенная женщина попыталась выяснить, почему ее дочь не взяли в общеобразовательный класс.

– И тут меня ошарашили. Заявили, что тестирование проводилось для зачисления в спецкласс. Но это неправда. Во-первых, на сайте школы в объявлении не было такой оговорки. Во-вторых, как я уже рассказывала выше, перед тестом дети указывали, в какой хотят пойти класс. Мы и не претендовали на класс с углубленным изучением физики и математики. Тем более, что в школе №30 есть обычные классы. По закону (ч. 6 ст. 67 ФЗ-273 «Об образовании») индивидуальный отбор разрешён только для углублённых и профильных классов и должен быть оформлен в соответствии с законом: должен быть издан приказ о создании комиссии, опубликованы протоколы, направлены письменные уведомления. Ничего из этого сделано не было, – продолжает волжанка.

Приказы, датированные выходными?

Волжанка обращает внимание еще на один момент.

– Тестирование моя дочь проходила 15 августа, это была суббота. Заявление через Госуслуги я подала 16 августа, в воскресенье. Оба дня – выходные. Журнал приказов в выходные не ведётся. Но школа утверждает, что места закончились 15 августа. То есть приказы о зачислении, датированные выходными, физически не могли быть изданы. Скорее всего, их оформили задним числом – уже после того, как моё заявление стояло в системе, – предполагает Лариса.

Женщина подчеркивает, что у ее дочери – травма колена. И городские власти, считает мама Ани, обязаны учитывать состояние здоровья ребенка при определении школы – это предусмотрено законом.

Однако Ларисе так и не удалось добиться ни от чиновников, ни от администрации школы ни четких ответов на ее вопросы, ни тщательной проверки действий руководства образовательного учреждения на предмет соблюдения законности.

Жалобы спускаются вниз и гаснут

– Я уже обошла все инстанции - управление образования, прокуратура, Рособрнадзор, Следственный комитет. Жалобы спускают вниз, ниже, ещё ниже – и гаснут. Никто не запросил ни протоколов тестирования (которых нет), ни журнала приказов, ни данных из электронного журнала. Никто не проверил, действительно ли места закончились до 16 августа. Я присылала факты, фото, даты – мне пишут отписки, – констатирует Лариса.

Однако в управлении образования администрации Волжского утверждают, что отказ в зачислении дочери Ларисы в школу №30 был законным. В частности, здесь утверждают, что образовательное учреждение проводило отбор именно в класс с углубленным изучением математике.

– В МОУ СШ № 30 в летний период (27.06.2026, 15.08.2026) было организовано тестирование по математике с целью перевода обучающихся МОУ СШ № 30 из класса в класс на основе рейтинга, а также отбора кандидатов из числа учеников других школ, претендующих на зачисление в контингент МОУ СШ № 30 в классы с углубленным изучением математики. Всего в процедуре индивидуального отбора приняло участие 14 обучающихся из параллели 7-х классов, из которых 7 человек являлись обучающимися МОУ СШ № 30, – говорится в комментарии.

Аня, как заявляют чиновники, по результатам двух тестов набрала всего 4 балла из 21 возможного. Такой результат в школе посчитали недостаточным для перевода в класс с углубленным изучением математики. А в общеобразовательные классы в МОУ СШ №30 данный отбор не проводился, настаивают чиновники.

В управлении образования также утверждают, что свободные места в общеобразовательных классах в параллелях 7-х классов МОУ СШ № 30 отсутствовали. Таким образом, невозможность перевода девочки в общеобразовательный класс была обусловлена отсутствием свободных мест, а не результатами проведенных тестирований, цитата из ответа.

Лист ожидания и «особые условия» в кадетской школе

Слабым утешением для Ани и ее мамы прозвучало заверение, что семиклассница внесена в лист ожидания и, если появится свободное место, она может на него претендовать. Пока же Ане придется остаться в кадетской школе, которую, уверены чиновники, она может продолжать посещать на особых условиях, при предоставлении соответствующих документов. В чем, кстати, Лариса не уверена.

Между тем, как утверждает волжанка, она не склонна верить в аргументы, прозвучавшие из уст чиновников.

– Мне стало известно, что в профильном 7А классе учится 34 человека, а в 7В, куда мы хотели попасть, всего 27 человек. В классе есть и свободные места, и парты, поэтому отказ в зачислении я считают предвзятым, – продолжает настаивать волжанка.

Женщина не намерена опускать руки и продолжит борьбу за законное, по ее мнению, право ее ребенка учиться в школе в шаговой доступности от ее дома.