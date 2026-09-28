В Волгограде полностью возобновлена работа скоростного трамвая





Вечером 28 сентября в Волгограде силовики завершили проверку после ложных сообщений о минировании подземного участка путей метротрама. В настоящее время скоростной трамвай работает в штатном режиме на всём своём протяжении.

Напомним, ограничения действовали порядка пяти часов. Сначала вагоны ходили по усечённому маршруту от «ВГТЗ» до ТЦ «Европа», а после завершения проверки инфраструктуры в границах станций «пл. Ленина» и «Пионерская» движение было запущено через разворотное кольцо на пл. Чекистов.

Фото из архива ИА «Высота 102»