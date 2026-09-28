В Волгограде СТ пустили в границах «Площадь Чекистов — ВГТЗ»





В Волгограде на фоне сообщений о минировании метротрама тысячи горожан вынуждены были пересаживаться на альтернативные маршруты общественного транспорта. По информации очевидцев, из-за отсутствия усилении подвижного состава на остановках в центре города наблюдается большое скопление пассажиров.

- Влезть - та ещё задача. Автобусы и троллейбусы идут битком. Минут 40 простояла на «Пионерской», пытаясь забраться в салон. Людей очень много, — рассказала журналистам одна из жительниц города.

Тем временем в городском центре управления пассажирскими перевозками уточнили, что в настоящее время движение скоростного трамвая восстановлено, однако пока по усечённым маршрутам в границах «Площадь Чекистов — ВГТЗ».

Напомним, как ранее сообщала редакция, в подземке работают спецслужбы. Полностью восстановить движение метротрама обещают после завершения проверочных мероприятий.

Фото из архива ИА «Высота 102»