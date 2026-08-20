











АО «Перегрузненское» не удалось вернуть в свое распоряжение земельные паи, которые собственники передали в аренду другой сельхозорганизации. Волгоградский областной суд сегодня, 20 августа, оставил в силе решение Октябрьского районного суда, отказавшего этой организации в признании недействительными договоров аренды, заключенных двумя пайщиками с АО «Аксайское».

Напомним, об этой вопиющей истории ИА «Высота 102» сообщало в публикации «Волгоградский облсуд рассмотрит земельный спор двух матерей участников СВО с «новыми фермерами». Две сестры, Светлана Яковлева и Галина Мацнар, после смерти их мамы по наследству получили земельные паи в селе Перегрузное Октябрьского района. Ранее их обрабатывало АО «Перегрузненское», однако сестры, вступив в наследство, решили передать эту землю другому арендатору. И заключили договоры с АО «Аксайское», где им предложили более выгодные условия в виде арендной платы.

Однако это не понравилось руководству АО «Перегрузненское», которое предъявило иски почти на 1 миллион рублей к Галине и Светлане и АО «Аксайское», потребовав с ответчиков возместить якобы понесенные расходы на обработку их паев и упущенную выгоду за то, что будто бы они не смогли вырастить на ушедшей к другому арендатору земле запланированный урожай. Также руководство «Перегрузненского» посчитало, что заключенные с другим хозяйством договоры необходимо признать недействительными, а паи вернуть в их распоряжение.

При этом истцов не остановило даже то обстоятельство, что одна из женщин, с которых они требовали почти 1 миллион рублей, потеряла сына, погибшего на СВО. Убитая горем Светлана Яковлева вынуждена была в судах отбиваться от попыток АО «Перегрузненское» взыскать с нее огромную сумму. У другой сестры, Галины Мацнар, сын в это время тоже защищал Родину в зоне специальной военной операции.

В итоге Октябрьский районный суд значительно снизил заявленную к возмещению сумму до 46 тысяч рублей и отказал в признании недействительными заключенных пайщиками договоров на передачу земли в аренду АО «Аксайское». Соответственно, истцу отказали и в возвращении паев сестер в пользование АО «Перегрузненское».

На заседании в Волгоградском областном суде представители АО «Перегрузненское» просили отменить решение Октябрьского районного суда, который, по сути, защитил права пайщиков распоряжаться своей землей, и вынести новый вердикт. В то же время юристы АО «Аксайское», Галина Мацнар и Светлана Яковлева просили оставить решение районного суда в силе. На заседании женщины заявили, что после того, как они вступили в права наследства на землю после смерти своей мамы, они не заключали никакого договора с АО «Перегрузненское», сразу выбрав другого арендатора. И искренне недоумевали, почему данная организация решила за них определять, что им делать с их землей, и кому ее передавать для обработки.

Отказ апелляционной инстанции в удовлетворении апелляционной жалобы АО «Перегрузненское» ответчики восприняли как «торжество правды».

– Мы – хозяева своей земли и никто не должен нас заставлять распоряжаться ею так, как хочется кому-то. Мы считаем, что суд принял справедливое решение, - заявили Светлана и Галина.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», сын Галины Мацнар, Евгений, участник СВО, был шокирован тем, что с его матери требуют деньги какие-то фермеры. Мало того, еще и пытаются заполучить чужую землю. Мужчина заявил, что, если право его матери распоряжаться своим паем будет нарушено, он будет искать правду в администрации Президента России.

Между тем, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в аналогичную ситуацию попали и другие жители Октябрьского района, которые решили разорвать арендные отношения с АО «Перегрузненское». Люди были недовольны размером арендной платы и ее качеством. Они рассказывали корреспонденту ИА «Высота 102», что получали от арендаторов, в частности, гнилую солому. При этом другие хозяйства были гораздо щедрее к своим пайщикам. Однако, когда селяне предложили арендаторам увеличить арендную плату за пользование их землей, в АО «Перегрузненское» людям отказали, после чего люди и решили искать другую организацию, которой и передали в итоге свою землю. Однако бывшие арендаторы с этим выбором людей не согласились и попытались вернуть их, как говорили люди, в «рабство» различными способами. Например, писали на них заявления в полицию, обвиняя в самоуправстве. Эти действия фермеров, направленные против пенсионеров, инвалидов в том числе по онкологическим заболеваниям, привели к ухудшению здоровья пожилых людей. Судебные тяжбы закончились для некоторых из них экстренной госпитализацией.