В Волгоградской области завершился процесс выдвижения кандидатов в депутаты двух парламентов – в областную и Государственную думы. Напомним, в сентябре 2026 года в регионе, помимо многочисленных местных кампаний, пройдут дополнительные выборы депутата областной думы по Кировскому одномандатному округу №18, а также выборы в нижнюю палату российского парламента.

Какой социальный статус у тех, кто вступает в борьбу за мандаты, сколько лет самому молодому и самому пожилому кандидатам – эти и другие любопытные факты о тех, кто готов попытать счастья в предстоящую выборную кампанию.

Охота снова в Охотный ряд

Напомним, в нынешнем составе Госдумы Волгоградскую область представляли шесть депутатов от «Единой России» – Виталий Лихачев, Андрей Гимбатов, Алексей Волоцков, Владимир Плотников, Евгений Москвичев, Николай Николаев. Среди них – четверо жителей Волгоградской области, а вот Москвичев и Николаев являются выходцами из других регионов. Никогда не проживал в Волгоградской области и депутат Госдумы от «Новых людей» Сангаджи Тарбаев, тем не менее представляющий ее в нижней палате российского парламента. А от КПРФ в Госдуме работает астраханец Николай Арефьев, который избирался в том числе от Волгоградской области.

Как может измениться состав депутатов от волгоградского региона в этом году? Уже известно, что на предвыборную дистанцию не выпустили Алексея Волоцкова. Однопартийцы отправили его на «понижение» в родной регион. Из «стареньких» о намерении продлить «прописку» в красивом здании на Охотном ряду заявили Андрей Гимбатов и Виталий Лихачев, которые будут баллотироваться по одномандатным округам.



