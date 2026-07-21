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Политика

Экс-игрок «Ротора», участник СВО и «коренные»: кто собрался в Госдуму от Волгоградской области

Политика 21.07.2026 20:09
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21.07.2026 20:09


В Волгоградской области завершился процесс выдвижения кандидатов в депутаты двух парламентов – в областную и Государственную думы. Напомним, в сентябре 2026 года в регионе, помимо многочисленных местных кампаний, пройдут дополнительные выборы депутата областной думы по Кировскому одномандатному округу №18, а также выборы в нижнюю палату российского парламента. 

Какой социальный статус у тех, кто вступает в борьбу за мандаты, сколько лет самому молодому и самому пожилому кандидатам – эти и другие любопытные факты о тех, кто готов попытать счастья в предстоящую выборную кампанию. 

Охота снова в Охотный ряд

Напомним, в нынешнем составе Госдумы Волгоградскую область представляли шесть депутатов от «Единой России» – Виталий Лихачев, Андрей Гимбатов, Алексей Волоцков, Владимир Плотников, Евгений Москвичев, Николай Николаев. Среди них – четверо жителей Волгоградской области, а вот Москвичев и Николаев являются выходцами из других регионов. Никогда не проживал в Волгоградской области и депутат Госдумы от «Новых людей» Сангаджи Тарбаев, тем не менее представляющий ее в нижней палате российского парламента. А от КПРФ в Госдуме работает астраханец Николай Арефьев, который избирался в том числе от Волгоградской области.

Как может измениться состав депутатов от волгоградского региона в этом году? Уже известно, что на предвыборную дистанцию не выпустили Алексея Волоцкова. Однопартийцы отправили его на «понижение» в родной регион.  Из «стареньких» о  намерении продлить «прописку» в красивом здании на Охотном ряду заявили Андрей Гимбатов и Виталий Лихачев, которые будут баллотироваться по одномандатным округам. 


Николай Николаев 


Интересно, что еще действующего депутата Госдумы Николая Николаева единороссы заменили на другого Николая Николаева – спецпредставителя губернатора Волгоградской области по промышленности и ТЭК, бывшего вице-президента «Лукойла» и гендиректора «РИТЭК». Он также попытает счастья в качестве одномандатника от партии власти. 

Федеральный список кандидатов от «Единой России» на этих выборах от Волгоградской области, как известно, возглавил губернатор Волгоградской области и секретарь реготделения «ЕР» Андрей Бочаров. В него также вошли депутат Госдумы Евгений Москвичев, глава Волгограда Владимир Марченко, председатель общественной палаты Волгограда Евгений Князев, вице-спикер облдумы Зина Мержоева, директор филиала центра «ВОИН», депутат регионального парламента Игорь Воробьев и руководитель ЦУР Олег Егорушин. 


Евгений Князев


Зина Мержоева


Олег Егорушин


Однако волгоградцев в Госдуме может оказаться больше. Известно, что один из политических долгожителей Владимир Плотников заручился поддержкой  «Единой России» и пойдет на выборы от Брянской области.  
Тамара Головачева 


Политике все возрасты покорны?

Самым возрастным кандидатом в депутаты Госдумы от Волгоградской области стала Тамара Головачева. Как говорится, есть еще «порох в пороховницах» у 73-летней депутата облдумы и руководителя обкома КПРФ. Ее включили в федеральный список от коммунистов на вторую строчку после Николая Арефьева. В нем оказались также еще двое волгоградцев и коллеги Головачевой по регпарламенту  – Олег Дмитриев и Денис Усков. Последний вместе со своим товарищем  по фракции КПРФ в областной думе Валерием Могильным и секретарем обкома КПРФ Андреем Шевченко поборется за место в Госдуме в качестве одномандатника. 

Самым молодым кандидатом в депутаты Госдумы стал Кирилл Бочков. Сотруднику управления делами администрации Волгоградской области, выдвинутому партией «Новые люди», – всего 28 лет. Работу чиновником молодой человек совмещает с должностью помощника депутата Госдумы Сангаджи Тарбаева. 


Игорь Воробьев 


Любопытно, что среди претендентов на мандат депутата Госдумы оказался всего один человек, имеющий отношение к СВО. И это, несмотря на многочисленные заверения чиновников «двигать» в органы власти тех, кто имеет боевое прошлое. Вышеупомянутый – депутат облдумы Игорь Воробьев – воевал в составе отряда «Бессмертный Сталинград», а в настоящее время руководит патриотическим центром «Воин». 

Есть среди кандидатов в депутаты Госдумы и члены представительных органов власти. Например, Владислав Никоненко от ЛДПР  является депутатом Волгоградской гордумы, его однопартиец Алексей Кононенко – депутатом Городищенской городской думы. А депутат областной думы Самвел Аветисян будет баллотироваться в российский парламент от «Новых людей» по Михайловскому одномандатному округу. 


Самвел Аветисян


Среди кандидатов от «Справедливой России» по одномандатным округам – два предпринимателя, Александр Пугачев и Виталий Баранов, а также Виталий Кравцов – юрист и политический активист. Последний, кстати, будет участвовать и в допвыборах в областную думу. 

Игорь Суровикин


Несколько неожиданным выглядит появление в списке кандидатов в депутаты Госдумы бывшего игрока «Ротора» Игоря Суровикина, который в настоящее время работает тренером в спортивной школе олимпийского резерва. Только, казалось, недавно Игорь Евгеньевич блистал в звездном составе волгоградского клуба, а теперь собирается защищать интересы пенсионеров – именно от этой партии он и баллотируется по волгоградскому одномандатному округу. Компанию ему составят Евгений Кареликов, депутат областной думы и руководитель фракции партии пенсионеров в регпарламенте и депутат Городищенской городской думы Дмитрий Игнатов

Шестеро – за одного

Не менее плотным выглядит и конкурс на вакантное место в Волгоградской областной думе, которое освободилось после лишения статуса депутата Станислава Короткова. Напомним, его уличили в нарушении антикоррупионных запретов – он продолжал руководить бизнесом, занимая оплачиваемую должность в регпарламенте. Уже после отставки бывшего нардепа суд постановил изъять у Короткова имущество на 164 миллиона рублей. 

Тем не менее, «дурная» слава освободившегося кресла не остановила претендентов на мандат депутата облдумы. А таких оказалось шестеро. Как уже сообщалось выше, его попробует занять Алексей Волоцков, которому не нашлось места в списке кандидатов в Госдуму от «Единой России». 


Конкуренцию ему составит Вячеслав Шаповалов. Он был членом облизбиркома от КПРФ с правом решающего голоса, но приостановил работу в ИКВО в связи с участием в выборах.

Еще один претендент на депутата областной думы – Алексей Кононенко, активист ЛДПР и сотрудник волгоградского «Каустика». Известен разве что тем, что в 2024 году баллотировался на пост губернатора Волгоградской области. 

Готов защищать интересы жителей Волгоградской области в регпарламенте и москвич Анатолий Ключевский. Пенсионер по возрасту, он хочет побороться за мандат депутата облдумы от одноименной партии. 

От партии «Справедливая Россия» в облдуму попробует пробиться Виталий Кравцов. Несмотря на ограниченные возможности, мужчина активно занимается вопросами юридической защиты и поддержки инвалидов и борется за создание доступной среды в городе. 

Не дождавшись приглашения ни от одной партии, в областную думу собрался самовыдвиженец Владимир Немировский. О кандидате известно немного – родился он в ГДР, а работает дворником у индивидуального предпринимателя. 

К слову, среди кандидатов в депутаты Государственной и областной думы нет ни одного иноагента, статус которого, напомним, лишает таких граждан избираться в органы власти. Отношения с законом у претендентов на мандаты депутатов также сложились, о чем говорит отсутствие судимостей у желающих заняться политикой или продолжить работать в этой сфере. 

Фото V102.RU, Волгоградской областной думы, СК «Ротор», Олег Егорушин /vk.com

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