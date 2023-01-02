Расследования

Резали, душили, били, стреляли: самые громкие убийства и нападения 2022 года

Расследования 02.01.2023 10:01
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02.01.2023 10:01

Уходящий 2022 год запомнился многим волгоградцам чередой громких преступлений, жертвами которых зачастую становились малолетние дети и молодые девушки. Журналисты ИА «Высота 102» вспомнили самые громкие расследования. 


В марте 2022 года жителей обычной пятиэтажки в заканальной части Красноармейского района Волгограда взбудоражила шокирующая новость — в подвале дома № 10 по улице Танеева обнаружен труп 18-летней Софии Безбожновой, пропавшей 8 апреля. 

На след предполагаемого убийцы — 35-летнего ранее судимого Ильи Семенищева — правоохранители вышли при расследовании нападения на сотрудника МВД, произошедшем вечером 14 апреля на посту ДПС «Червленое». Семенищев открыл стрельбу из пистолета и попытался сбежать. 


В Котельниковском районе Волгоградской области в одной из воинских частей найден с перерезанным горлом 21-летний срочник, призванный из Курска, Даниил Радский. Военным следственным отделом СКР по Волгоградскому гарнизону возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК РФ — доведение до самоубийства. 

По словам родственников погибшего военнослужащего, Даниил не мог самостоятельно уйти из жизни. Мать погибшего Любовь Нефедова продолжает искать возможных убийц своего сына. Женщина побывала в воинской части, где служил Даниил и сообщила о новых обстоятельствах дела. 

Согласно справке из ЗАГСа, смерть Даниила Радского наступила 17 мая в 21.55 в городе Котельниково. Причиной указаны кровотечение, открытая рана шеи и контакт с острым предметом с неопределенными намерениями. 


Небольшое село Горный Балыклей в Дубовском районе Волгоградской области потрясло жестокая расправа 25-летнего Владимира Сильчева над собственной годовалой дочерью. Преступление произошло в июне 2022 года. В то утро, со слов матери ребенка, ее супруг разозлился, схватил девочку за ногу, выдернул из кроватки и швырнул в сторону стены. Затем мужчина принялся пинать годовалую кроху ногами и бить ремнем.   

Как удалось выяснить корреспондентам ИА «Высота 102», побывавшим на месте трагедии, Сильчев за свою короткую и бессмысленную жизнь успел совершить несколько преступлений, отделавшись при этом легким испугом. Ранее мужчина зверски избил местного жителя, в том числе используя деревянную калитку, за что получил всего полтора года условного срока. всего через год и месяц после приговора он же зарубил косой пожилого соседа, за что суд его… оправдал. 


Вечером 29 июня 2022 года, со слов жильцов дома № 140 по улице Исторической в Дзержинском районе Волгограда, неизвестная им ранее женщина с высоты 16-го этажа выбросила собственных малолетних дочерей и затем сама упала с высоты. И пока очевидцы необъяснимой трагедии строили различные версии произошедшего, волгоградский следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц. 

Собственный источник ИА «Высота 102», знакомый с ситуацией, сообщил, что погибшая Джаннат Тинавасова родилась в Азербайджане. Вместе с мужем и детьми проживала в одном из жилых домов по улице Шекснинской в Дзержинском районе Волгограда. По некоторой информации, Джаннат имела определенное заболевание, но на учет ее не ставили. 


Утро 1 июля тишину у подъезда жилого дома № 43а по улице Пархоменко в Центральном районе Волгограда разорвал истошный женский крик. Со слов очевидцев, 33-летний мужчина беспричинно всадил нож в голову 20-летней соседке по самую рукоять, после чего с бритвой в руках угрожал убить еще одного человека.

На условиях анонимности местные жители рассказали ИА «Высота 102» о личности Антона Николаева, который ранее уже имел проблемы с законы, в том числе из-за употребления наркотиков и на протяжении полутора лет преследовал потерпевшую.


Центральный районный суд Волгограда продлил меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемым в убийстве 23-летнего IT-специалиста Дмитрию Крючкову, Захару Кауркину и Кириллу Швецову до 3 апреля 2023 года. По версии следствия, все трое подозреваются в совершении убийства, совершенного группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в незаконном обороте оружия. 

По информации СУ СКР по Волгоградской области, 30 сентября 2022 года молодые люди под видом покупателей прибыли на квартиру к 23-летнему IT-специалисту, после чего связали его, заставили отдать банковские карты и телефон, а на утро 1 октября убили мужчину выстрелом в голову. 


Вечером 20 декабря 2022 года 41-летний мужчина во дворе дома № 62 по улице 40 лет Победы в Волжском напал на свою бывшую возлюбленную. Озверевший волгоградец вытолкал 29-летнюю девушку из подъезда, после чего принялся наносить ей множественные удары ножом в область лица, груди и живота. Видео жестокой расправы попало на камеру домофона. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». 

Как удалось выяснить журналистам ИА «Высота 102», напавший — Аркадий Григорян и волжанка — Маргарита Борисова — ранее были знакомы. Более того, не исключается, что мотивом совершения преступления могла стать безответная любовь подозреваемого. 

Ранее Григорян уже был судим за стрельбу в одном из баров Волжского. Мужчина и до перестрелки имел проблемы с законом. В прошлом подозреваемый в нападении занимался кикбоксингом — ему присвоено звание мастера спорта России. Ход расследования жестокого преступления взял на контроль  глава СК РФ Александр Бастрыкин. 

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