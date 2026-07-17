

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на территории турбазы «Река&Песок» состоялся VI Международный фестиваль-конкурс исполнителей народной песни «Крымская братина». Более 130 участников с различных регионов России исполнили народные и казачьи песни на берегу Волги. Как это было – в фоторепортаже ИА «Высота 102».





В этом году фестиваль объединил 13 коллективов из регионов России и республики Казахстан. Исполнили народные песни коллективы из Москвы, Ростова, Ульяновска, Уральска (Казахстан), Краснодара, Самары, Новочеркасска, Волгограда, Волжского и Ханты-Мансийского автономного округа.





– Первый фестиваль прошел в Крыму, также наши песни встречал и Дон. В этом году народные и казачьи песни услышал наш любимый город-герой. Фестиваль длился три дня, сегодня заключительный наш день. Сначала было непривычно для отдыхающих, а потом так все разохотились, что приходили и подпевали к нам. Людям уже грустно расставаться, но думаю, что мы встретимся еще не раз, – рассказала организатор казачьего фестиваля заслуженный работник культуры РФ Ольга Никитенко.





По её словам, фестиваль исполняет главную задачу для российской культуры – сохранение народного творчества.

– Мы же не можем без фольклорного братства, традиционная культура должна жить. В семьях уже не поют, в деревнях тоже перестали петь, но песни-то живут во времени. На нашем вечере даже дети, которые восприимчивы к гаджетам, отрываются от своих экранов и с придыханием слушают народные песни. В эти моменты понимаешь, что все силы на подготовку потрачены не зря, – отмечает Ольга Никитенко.





И правда, во время исполнения народных произведений можно было наблюдать, как зрители ненароком подпевали артистам, а стопы, сидящих на скамьях людей, невольно пританцовывали под звуки гармони и балалайки.









Особенной атмосферу творческого вечера сделал пейзаж. Возвышающаяся на том берегу Волги Родина-мать, нежный июльский ветер, будто в такт разноголосью волнующий воду великой реки, высокое летнее небо.









– Мы выступали сегодня с необычным репертуаром, который подготовлен специально для данного события. Можем похвастаться и своими стилизованными костюмами: не фольклорные, а сценические, которые отличаются своей яркостью и блеском. Участвовали в первый раз, поэтому было волнительно. Но мы очень рады были оказаться здесь, в этом, пропитанном духом Победы городе-герое, – поделились участницы коллектива из Уральска Ольга и Галина.





Приятным завершением вечера стал алый закат, который завершил поистине невообразимый вечер.





Справка. История фестиваля началась в 2021 году в Алуште. За прошедшие годы «Крымская братина» стала значимой площадкой для встречи единомышленников: мероприятия проводились в Крыму, Краснодарском крае (Кучугуры, Шепси) и Волгоградской области (Вертячий). Несмотря на изменение локации в текущем году, оргкомитет сохранил насыщенный творческий формат, обеспечив преемственность традиций фестиваля. За эти 6 лет на фестивале побывало около 900 человек, были представлены более 90 коллективов.





















































Фото: Андрей Поручаев / V102.RU