



В Волгоградской области региональное управление Роспотребнадзора отрапортовало об итогах мониторинга борьбы с распространением бешенства. С начала года жертвами животных стали более 8 тыс. человек. Такое количество граждан обратились за медицинской помощью.

По информации экспертов, на территории Волгоградской области смертельно опасная инфекция является распространённой. Специалисты фиксируют поступательный рост количества обращений. Традиционно из-за опасности недуга и проявления его признаков лишь на стадии, когда медицинская помощь уже бесполезна, пострадавшим от укусов, не дожидаясь результатов исследований, назначают курс вакцинации. Препарат вводят в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 30 и 90-е сутки после укуса.

Отметим, 99% случаев заражения человека связанных с передачей вируса от домашних животных к человеку, происходит после укусов и оцарапывания. Попадая в организм, вирус быстро распространяется по нервной системе и поражает мозг.

Примечательно, что информация, размещённая региональным управлением Роспотребнадзора, дословно воспроизводит пресс-релиз от 2025 года, повторяя всю фактуру, в том числе и количественные показатели.

Фото из архива ИА «Высота 102»