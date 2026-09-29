



Начиная с 1 октября жители Волгоградской области, как и все остальные россияне, получат возможность мгновенно вносить наличные средства на свой банковский счёт с помощью банкомата любого банка. Это станет возможным благодаря Системе быстрых платежей.



Как следует из указания Банка России, банк-участник СБП сможет принять наличные через банкомат и перевести их на счёт клиента в стороннем банке. Главное условие - он тоже должен быть подключён к системе СБП.



Однако стоит учесть, что будут действовать лимиты. Единоразово можно внести сумму, не превышающую 25 тысяч рублей, а за сутки - не более 50 тысяч рублей. При этом в месяц можно перевести не более 200 тысяч рублей.







