В Волгограде отремонтировали ЛЭП, питающую три района





Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили ремонт высоковольтной воздушной линии электропередачи, которая снабжает потребителей Кировского, Советского и Ворошиловского районов Волгограда. Работы проводились в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, в результате повышено качество электроснабжения более 112 тысяч жителей, порядка 80 социально значимых учреждений и 85 объектов жилищно-коммунального хозяйства. ЛЭП также питает машиностроительный завод, кардиологический и перинатальный центры, гипермаркет.

В ходе плановых работ на линии протяженностью более 32 километров энергетики заменили около 350 изоляторов и 600 метров грозозащитного троса, а также установили 42 птицезащитных устройства.

В компании отметили, что регулярное техническое обслуживание и своевременный ремонт позволяют обеспечивать стабильное электроснабжение в периоды максимальных нагрузок на энергообъекты. Это важно как для комфорта жителей, так и для бесперебойной работы социальных учреждений региона.