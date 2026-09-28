Спасатели вызволили с острова в Волгограде семейную пару с питомцами

Семейная пара с питомцами оказалась отрезанной от большой земли в Тракторозаводском районе Волгограда. Горожанам, которые сами не смогли переправиться на надувной лодке с безымянного острова, расположенного напротив пляжа Нижней Спартановки, потребовалась помощь спасателей.

Как сообщили в ГКУ Служба спасения, тревожный сигнал от волгоградцев поступил на пульт оперативного дежурного накануне вечером. Спасатели оперативно выдвинулись на помощь. Несмотря на плохую видимость и сильный ветер, супругов с питомцами удалось забрать с острова и доставить на берег. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Фото из архива V102.RU