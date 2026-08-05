



В Центральном районе Волгограда жильцы многоквартирного дома № 8 на ул. Пражской бьют тревогу из-за вопиющего поведения управляющей компании. По информации собственников, обслуживающая организация годами не оказывала положенного объёма услуг, а когда терпение граждан оказалось переполненным, и они пожаловались в городскую думу и жилищную инспекцию, коммунальщики не придумали ничего лучше, как попытаться свести с собственниками счёты, лишив их в жару кондиционеров.





Несколько недель назад волгоградцы начали массово получать «письма счастья» с требованием от ООО «УК ЖКХ города Волгограда» демонтировать с фасада внешние блоки сплит-систем.

– Вам необходимо в десятидневный срок с момента получения данного предписания предоставить разрешительные документы на установку сплит‑системы, а в случае отсутствия таковых — самостоятельно, за счёт собственных средств, произвести демонтаж сплит‑системы с фасада здания, — говорится в уведомлении.

В случае если собственники жилых помещений не выполнят требование, организация пообещала обратиться с заявлением в суд, по итогу которого владельцам квартир придётся раскошелиться не только на демонтаж оборудования, но и на судебные издержки.

Получив требования, жильцы были шокированы напором организации, для которой они являются заказчиком услуг, работодателем, оплачивающим работу. Среди адресатов уведомлений оказался известный волгоградский лингвист, профессор социально-педагогического университета Василий Супрун. По его словам, обслуживающая организация таким образом пытается оказать воздействие на собственников, запугать их, отбить желание добиваться полноценного выполнения положенных по закону нормативов.





– Этим письмам предшествовали наши жалобы. Достаточно увидеть снаружи наш дом и состояние подъездов, чтобы понять, что здание годами было обделено вниманием специалистов. Везде грязь, мусор, на стенах и подоконниках облезлая краска, следы подтёков. Здесь не то чтобы ремонт, простая уборка происходит исключительно из-под палки. Чтобы подмели подъезд или двор, нам приходится неделями обрывать номера диспетчерской управляющей компании. По графику эти работы фактически не производятся. Но ведь кто-то у нас числится на ставке, наши деньги исправно уходят в чей-то карман, — сетует учёный.









Собственники многие годы пытались найти с обслуживающей организацией общий язык, однако столкнулись с полным непониманием, кто всё же клиент, а кто должен исполнять работы.





– Я в прошлом году обращалась в организацию с заявкой, чтобы дворник всё же выполнил свою работу и убрал листву. Прошёл месяц, другой — результат нулевой. Уже весной 2026 года выросла трава, которая слегка замаскировала весь этот бардак. Аналогичная ситуация и с детской площадкой. Здесь начали сохнуть четыре тополя. Жильцы из-за опасных деревьев боятся отпускать детей во двор. Неровен час, массивные стволы обрушатся под ветром. Также составляли заявки, но реакции не последовало никакой. Многократно пытались мы наладить в доме и уборку в подъездах, и планово-предупредительный ремонт, но в обслуживающей организации нас игнорируют, — подтвердила член совета дома Елена Потенчук.





Особые нарекания у жильцов вызывает состояние цоколя. За годы эксплуатации без какого-либо ремонта, восстановления лакокрасочного покрытия он местами был фактически утрачен. Бетонная стяжка потрескалась и отвалилась, частично началось разрушение кирпичной кладки и фасада.

В июле 2026 года женщина в интересах дома собрала пакет документов, отправилась на приём в Волгоградскую городскую думу. Как раз после того, как обращение собственников депутаты перенаправили в контролирующие структуры, обслуживающая организация и открыла для себя, что, оказывается, многие жильцы взбунтовавшегося дома имеют кондиционеры.

Редакция многократно пыталась дозвониться в рабочее время до приёмной «УК ЖКХ города Волгограда», однако, помимо вежливого голоса, записанного на автоответчик, застать живых представителей руководства организации так и не удалось.

Более доступным оказалась диспетчерская участка, обслуживающего данный МКД. Специалист в разговоре подтвердила, что от лица управляющей компании действительно всем жильцам были направлены требования демонтировать с фасада кондиционеры либо предоставить разрешения на их установку. Соответствующую необходимость в организации обосновали проверкой ГЖИ, которая выявила нарушения в состоянии фасада. Последние, уверены коммунальщики, связаны не с отсутствием планово-предупредительного ремонта, а с работой кондиционеров.

Собственники же считают, что все претензии обслуживающей организации высосаны из пальца, а вместо того, чтобы выдумывать поводы для сведения счётов, организации следовало бы чаще осматривать текущее состояние дома, фиксировать дефекты и формировать реальные планы работ по обслуживанию объекта.

–Лично меня больше всего поражает то, что в управляющей компании решились на этот шаг именно летом. На улице жара доходит до +40 градусов. У нас в доме много пожилых людей. И что же, все они сейчас по чьей-то прихоти должны задыхаться? Удивительно, что всё происходит в преддверии выборов. Ведь поступая так с людьми, коммунальщики прикрываются претензиями государственного органа. Представляете, что сейчас доведённые до отчаяния жильцы говорят о властях? Такие действия лишь провоцируют в и без того непростое для людей время дополнительное социальное напряжение, — подчеркнул Василий Супрун.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» обратилась в Государственный надзор Волгоградской области и в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. В частности, рассказать, действительно ли органы жилищного контроля обязали обслуживающую организацию демонтировать с фасада дома №8 на ул. Пражской все кондиционеры, что в реальности было предметом проверки и правомерны ли действия УК. Ответы будут опубликованы дополнительно.

Фото: жильцы дома