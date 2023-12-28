Зверски зарезавший подругу волгоградец избежал колонии в Москве

Тимирязевский районный суд Москвы постановил применить принудительные меры медицинского характера в отношении 26-летнего уроженца Волгограда Вадима Мачулина, сообщает V102.RU со ссылкой на судебную картотеку дел. Признанный невменяемым мужчина зарезал свою 24-летнюю девушку, находясь под наркотиками.

Волгоградца обвиняли по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По версии следствия, он нанес множественные ножевые ранения своей девушке Анне Лихачевой, а после попытался скрыться на автобусе в Волгоградскую область, но был задержан.





На допросе молодой человек признался, что сначала душил девушку, а потом взялся за нож и добил свою жертву. Мотивы убийства мужчина так и не смог пояснить. Позже стало известно, что наркотики волгоградец употреблял в течение последних четырех месяцев, что стало причиной галлюцинаций и панических атак.

Преступление произошло 28 марта 2023 года в съемной квартире на Бескудниковском бульваре в Москве. Возникшая между парой ссорой привела к непоправимому. Мужчина стал душить девушку и бить ее руками по голове, а после не менее шести раз ударил ножом. Потерпевшая скончалась. Обвиняемый признал вину и раскаялся.

Фото: Анна Лихачева / vk.com, Московский городской суд

Видео: Столичный СК / t.me

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