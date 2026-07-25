



Екатерина Д., владелица салона красоты в Волгограде, едва не погибла после нападения на нее бывшего супруга. Женщина получила несколько ранений, одно из которых чуть не стало фатальным – отвертка, которой орудовал монстр, проткнула ей шею в миллиметрах от трахеи. Только благодаря тому, что Екатерина активно защищалась и звала на помощь, негодяю не удалось до конца реализовать свой кошмарный замысел. Однако женщина потеряла много крови и попала в реанимацию. Но волгоградка до сих пор пребывает в страхе и опасается, что следующая попытка ее убить у экс-мужа окажется более удачной.





Екатерина познакомилась с Дмитрием Т., можно сказать, на работе. Житель Москвы приезжал периодически в Волгоград навестить могилу умершего друга. Однажды он заглянул в салон красоты, где увидел Екатерину. Красивая ухоженная женщина произвела на него впечатление и он начал оказывать ей знаки внимания.

- Он ухаживал, но как-то робко, по-детски, что ли, мог, например, арбуз принести, какие-нибудь сладости. Это меня в нем и подкупило – он не старался произвести впечатление какими-то дорогими подарками. Мне казалось, что он искренне хочет мне понравиться, но не знает, как это лучше сделать. Он был галантен, никогда не ругался матом, да и внешность у него была приятная, многие мои знакомые говорили, что с такой только в артисты. Так как при мне он никогда не пил, я даже представить не могла, что у него могли быть проблемы с алкоголем, - рассказывает Екатерина.



Как оказалось, эти самые проблемы скрывал от Екатерины не только Дмитрий, но и его родные. Не стали они раскрывать перед женщиной свою семейную тайну даже тогда, когда все дело уже шло к свадьбе.







- Мы поженились в Москве, я была очень счастлива, да и его родственники искренне радовались. Только потом я поняла, почему. Его мама уже после того, как все раскрылось, призналась, что скрыла порок своего сына специально – надеялась, что брак поможет ему с ним справиться. Конечно же, ничего этого не случилось. А моя жизнь превратилась в кошмар, - вспоминает с содроганием женщина.

Дмитрий после свадьбы переехал к жене в Волгоград, а свою квартиру в Москве решил сдавать. Но с поиском работы в Волгограде у него не ладилось, хотя Екатерина и пыталась ему помочь. Даже просила клиентов своего салона посодействовать в трудоустройстве супруга. Но его все время что-то не устраивало, и на очередном новом месте он долго не задерживался. Зато свободного времени у него было много, и он начал пить. А жизнь Екатерины и ее сына от первого брака превратилась в фильм ужасов.



- Стоило ему чуть выпить, и у него сносило «крышу». Он устраивал погромы, замахивался на меня, угрожал убить, не давал спать, издевался. Все это происходило на глазах моего ребенка. Однажды выгнал меня на лестничную площадку в одном нижнем белье. Только за полтора месяца я трижды вызывала полицию, чтобы его как-то утихомирить. Я уже поняла, что жить с неадекватным человеком я не смогу, - делится женщина.







Екатерина подала на развод, что вызвало очередной приступ ярости у Дмитрия. Он пообещал, что непременно убьет ее, если она посмеет с ним развестись. Екатерине пришлось обращаться за помощью к его родственникам, чтобы они забрали Дмитрия в Москву. Однако даже после развода и отъезда мужчины на родину кошмар не закончился.

- Он выложил мои интимные фото в соцсети, написал, что я – женщина легкого поведения. Потом начал названивать клиентам моего салона, женатым мужчинам, грозился сообщить их женам, что у меня с ними якобы какая-то связь. Это было ужасно! Но и на этом он не успокоился. Начал выкладывать посты, что у меня вич-инфекция. Я позвонила его матери, сказала, что подам на него заявление в полицию за клевету. Только после этого он все удалил, - рассказывает собеседница.







Однако мужчина не собирался оставлять в покое бывшую жену. Только сейчас Екатерина поняла, что Дмитрий за ней следил уже давно.

- Когда я гуляла с собакой около дома, я несколько раз обращала внимание на то, что в кустах кто-то прячется. Но тогда я не придала этому значение. Да и что могло случиться со мной в моем родном дворе, по наивности думала я. Но случилось, - говорит Екатерина.







8 июля, в День семьи, женщина возвращалась поздно вечером, как обычно, с работы в свою квартиру в доме на проспекте Ленина.

- Он набросился на меня, не дав мне опомниться. Схватил за шею и потащил в кусты, где стал со всей силы резать меня чем-то острым, наваливаясь на меня всем телом. Я пыталась защищаться – одной рукой старалась его держать, другой ловила его руку, когда он замахивался в очередной раз. Я просила его остановиться, умоляла, давай поговорим, но все было бесполезно. У меня , кстати, в сумке был молоток – я несла его домой для мелкого ремонта. Но я напрочь про него забыла – я была как в полубессознательном состоянии от стресса. Мне казалось, это все происходит не со мной. В какой-то момент я подумала, что сейчас умру. И поймала себя на мысли, что, когда тебя убивают – это не больно. Я только видела, что он втыкает и вытаскивает из моего живота что-то похожее на заточку, чувствовала кровь, но не понимала, что со мной происходит, - с ужасом вспоминает пережитое женщина.



Екатерина не только уговаривала Дмитрия остановиться, но и сильно кричала и звала на помощь. В летний вечер окна у многих были открыты, да и люди во дворе были. Первыми ей на помощь бросились проходившие мимо парень с девушкой, потом подбежали другие мужчины. Дмитрий, оставив истекающую кровью Екатерину, сначала пытался угрожать отверткой свидетелям, но, когда понял, что силы неравны, бросился бежать.







Соседи вызвали полицию и скорую помощь, которая госпитализировала истекающую кровью женщину в больницу №25, где несколько дней она провела в реанимации. У Екатерины диагностировали колотое ранение шеи, раны передней брюшной стенки, сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

Полицейские опросили пострадавшую лишь однажды – в больнице. Когда женщина чуть оправилась, она написала заявление в полицию, но до сих пор она не знает, как продвигается расследование, и боится, что ее бывшего супруга отпустят. И тогда уже ей от него не спастись. Единственное, что удалось ей узнать, что ее бывшего мужа задержали в тот же день. Но на сколько и по какой статье, ей никто так и не сообщил.



- От него можно ждать чего угодно – он может расправиться и со мной, и с моим ребенком, чтобы сделать мне больнее. Я хочу одного – чтобы этот человек был изолирован от общества и ответил за то, что сделал. Но боюсь, что он отделается легким испугом. Мне уже намекают, мол, он же вас не убил, а нету тела, значит, нету и дела. Но когда человек целенаправленно караулит свою жертву, режет ее и не убивает только потому, что это ему не дали сделать, что это, если не покушение на убийство? – задается вопросом Екатерина.







Редакция ИА «Высота 102» обратилась с просьбой прокомментировать эту ситуацию в ГУ МВД по Волгоградской области. В ведомстве подтвердили, что нападавший задержан, в настоящее время проводится проверка обстоятельств совершенного преступления. После получения медицинских документов и проведения экспертизы будет решен вопрос о квалификации дела, добавили в главке.

Информагентство будет следить за развитием событий. Остается надеяться на то, что действия человека, который сознательно шел убивать, не сочтут за обычную бытовуху или хулиганство, что позволит чудовищу с внешностью киноактера выйти сухим из воды.



