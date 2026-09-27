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«Я застрелил человека»: убийцу многодетного волгоградца привели на первый допрос

Расследования 27.09.2026 17:29
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27.09.2026 17:29




Появились кадры первого допроса 32-летнего волгоградца, который накануне в супермаркете «Магнит» убил  многодетного отца. Мужчина признается в том, что застрелил человека. Он так описал страшные события в магазине, оборвавшие жизнь отца пятерых детей. 

- Я повернулся, а он дальше за мной идет и матерится. Тогда я сказал, что сейчас достану пистолет и выстрелю в тебя. Он дальше на меня идет. Тогда я начал стрелять, - говорит подозреваемый на видео. 
После убийства, продолжает задержанный, он покинул магазин. 

Напомним, дикое преступление было совершено в Красноармейском районе Волгограда. Вечером 26 сентября между 36-летним многодетным волгоградцем и 32-летним подозреваемым вспыхнула ссора. Поводом стало неподобающее поведение 32-летнего посетителя. Но мужчина агрессивно отреагировал на сделанное ему замечание и произвел не менее 5 выстрелов из огнестрельного оружия  в посетителя. 

Пострадавший умер на месте. Весь этот ужас произошел на глазах его двух маленьких сыновей. 

Известно, что подозреваемого задержали в этот же день при поддержке Росгвардии в его квартире. Он живет в том же доме на улице 50 лет Октября, где находится магазин. Погибший жил в соседнем доме. 

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК. Прокуратура взяла на контроль расследование дела, которое вызвало негодование и возмущение волгоградцев. Они требуют жестко наказать того, кто оставил без отца пятерых детей. 

Видео СК РФ


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