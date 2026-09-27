









Появились кадры первого допроса 32-летнего волгоградца, который накануне в супермаркете «Магнит» убил многодетного отца. Мужчина признается в том, что застрелил человека. Он так описал страшные события в магазине, оборвавшие жизнь отца пятерых детей.

- Я повернулся, а он дальше за мной идет и матерится. Тогда я сказал, что сейчас достану пистолет и выстрелю в тебя. Он дальше на меня идет. Тогда я начал стрелять, - говорит подозреваемый на видео.

После убийства, продолжает задержанный, он покинул магазин.



Напомним, дикое преступление было совершено в Красноармейском районе Волгограда. Вечером 26 сентября между 36-летним многодетным волгоградцем и 32-летним подозреваемым вспыхнула ссора. Поводом стало неподобающее поведение 32-летнего посетителя. Но мужчина агрессивно отреагировал на сделанное ему замечание и произвел не менее 5 выстрелов из огнестрельного оружия в посетителя.

Пострадавший умер на месте. Весь этот ужас произошел на глазах его двух маленьких сыновей.

Известно, что подозреваемого задержали в этот же день при поддержке Росгвардии в его квартире. Он живет в том же доме на улице 50 лет Октября, где находится магазин. Погибший жил в соседнем доме.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК. Прокуратура взяла на контроль расследование дела, которое вызвало негодование и возмущение волгоградцев. Они требуют жестко наказать того, кто оставил без отца пятерых детей.