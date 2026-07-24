



Волгоградцы, которые уже имеют криптокошельки или только задумались о покупке криптовалюты или «цифрового доллара» (USDT), с этой осени заживут по новым правилам. Госдума в ускоренном режиме (сразу во втором и третьем чтениях) приняла закон о регулировании криптовалют. Теперь цифровые монеты официально признаны имуществом, но радоваться рано.

Рассказываем, что изменится для жителей Волгограда и почему даже покупка машины на азиатском рынке теперь может превратиться в головную боль.

Главный удар по кошельку: лимит 300 тысяч в год

Самое важное для простого обывателя – это потолок. Если вы непрофессиональный инвестор, то тратить на покупку криптовалюты можно будет не больше 300 тысяч рублей в год. И покупать разрешат только через одного официального посредника. Вложить больше уже не выйдет. Кроме того, прежде чем вам дадут купить монеты, придется пройти специальное тестирование – проверку на финансовую грамотность. Также российские резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом и переводить её за границу, но с обязательным уведомлением налоговой службы.

Нововведения уже вызвали споры у держателей криптокошельков. Как пояснил независимый финансовый консультант из Волгограда Вячеслав Райер, у медали, как всегда, две стороны. Первая – закон защитит доверчивых и неподкованных граждан от лохотронов.

– В мире криптовалюты полно мошенников, а транзакции далеко не всегда безопасны. Из-за незнания человек может легко вляпаться в сомнительную сделку, – предупреждает эксперт. – Тогда могут заблокировать не только криптокошелек, но и обычную банковскую карту, а налоговая заинтересуется вашими переводами по 115-ФЗ. Кроме того, криптовалютный рынок нестабилен даже в хорошие времена, а сегодня я бы вообще не рекомендовал неквалифицированным инвесторам хранить там сбережения.

С другой стороны, закон может создать трудности для тех, кто использует криптовалюту в международных расчетах.

Сейчас, из-за проблем с банковскими переводами за границу, огромное количество товаров с азиатских рынков (в частности, популярные у волгоградцев китайские и корейские автомобили) оплачиваются исключительно в криптовалюте USDT.

– Большая часть автомобилей, которые покупаются на азиатском рынке, сегодня оплачивается в USDT, без альтернативы. И как после 1 сентября гражданин РФ сможет оплатить корейскую иномарку переводом через криптокошелёк, если потолок только 300 тысяч? И это только один из примеров, сделок, которые сегодня проводятся исключительно по крипте – огромное множество в каждой отрасли.

Как контролировать «Телеграм-кошельки» – загадка

Самый большой вопрос, который мучает волгоградских экспертов и их коллег по всей стране: как чиновники будут следить за всем этим рынком? Ведь кроме официальных бирж, есть децентрализованные площадки, «холодные» кошельки и кошельки в Телеграме, где крутятся колоссальные суммы денег. Непонятно, кто и как будет ловить нарушителей. Зато понятно другое: закон приняли так быстро (сразу в третьем чтении) неспроста –с крипты начнут брать налоги.

Экономист: главная цель – налоги и контроль

Доктор экономических наук, профессор Игорь Бельских считает, что основная цель закона – создание нормативной базы для налогообложения и контроля криптовалютного рынка.

– Блокчейн при умелом продвижении и креативном подходе остается непонятной сказкой для многих участников рынка, особенно с учетом крайне низкой финансовой культуры населения, – отметил профессор.

В качестве примера он вспомнил историю с токенами, связанными с Ольгой Бузовой, которые когда-то активно продвигались как перспективный цифровой актив. Для большинства волгоградцев новые правила означают, что инвестировать в криптовалюту станет сложнее и менее свободно. С одной стороны, закон должен повысить прозрачность рынка и снизить риски для неопытных инвесторов. С другой – ограничения могут затронуть тех, кто использует цифровые активы для международных переводов, оплаты товаров за рубежом или ведения бизнеса.