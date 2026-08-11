









Сегодня, 11 августа, в Волгоградском областном суде состоялось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы АО «Перегрузненское» на решение Октябрьского суда по иску к двум жительницам Волгоградской области и АО «Аксайское», предметом которого стал земельный спор. Однако решения сегодня вынесено не было. В заседании был объявлен перерыв до 20 августа.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», АО «Перегрузненское» судится с пайщиками, которые решили передать свою землю в обработку другому хозяйству. Селян не устроил размер арендной платы в организации, которая ранее обрабатывала их землю. Недовольны были люди и качеством этой платы – например, с селянами могли расплатиться гнилой соломой. Однако предложения пайщиков справедливо пересмотреть ее в АО «Перегрузненское» отвергли. Тогда люди нашли другое хозяйство, АО «Аксайское», где согласились с условиями владельцев паев и получили землю селян в пользование после заключения договоров.

Но это не устроило прежних арендаторов. В АО «Перегрузненское» посчитали, что селяне задолжали им крупные суммы за то, что, якобы, они не только обрабатывали их паи, но и за то, что не получили урожай, который они могли бы вырастить на этой земле. Кроме того, бывшие арендаторы потребовали признания недействительными заключения договоров селянами с АО «Аксайское» и возвращения паев в их распоряжение.

Иски на огромные суммы получили пенсионеры, инвалиды, опекун недееспособного члена семьи, а также две сестры, Галина Мацнар и Светлана Яковлева, матери, воспитавшие героев СВО. Сын Светланы погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. А сын Галины Евгений, прибывший в краткосрочный отпуск, сегодня приехал на заседание, чтобы поддержать своих родных.

Как ранее сообщало V102.RU, с Галины Мацнар, Светланы Яковлевой и АО «Аксайское» руководство АО «Перегрузненское» требовало возмещения более 900 тысяч рублей с каждого ответчика и возвращения паев в распоряжение этого хозяйства. Октябрьский районный суд Волгоградской области посчитал сумму понесенных расходов на обработку паев сестер сильно завышенной, снизив ее до 46 тысяч рублей. При этом отказал в признании недействительными заключенных договоров с АО «Аксайское». Однако этим решением в АО «Перегрузненское» остались недовольны и обжаловали его в областном суде.

Между тем, женщины, на долю которых выпало горе потери близкого, переживающие за своего родного человека, находившегося в зоне боевых действий, вынуждены были почти год ходить по судам и отстаивать свое право распоряжаться своей землей так, как они считают нужным.

Ситуация, в которой оказались родные Евгения, до глубины души возмутила молодого мужчину.

– Это дело совершенно абсурдно. Паи достались по наследству моей маме и тете от нашей бабушки. Они никакого договора с АО «Перегрузненское» не заключали. Это было их право - передать землю в аренду тому, кому они хотят. Но бывшие арендаторы с чего-то решили, что мои родные не должны распоряжаться своей землей. И требуют, чтобы они вернули им свои паи. На каком основании? Я считаю, что мои родственники не должны выплачивать даже ту сумму, которую присудил им районный суд. Я думаю, все эти действия - мошеннические. Обидно, что мне приходится защищать нашу страну и вставать на защиту моих родных. Я надеюсь, что суд примет справедливое решение. Я вынужден буду написать в администрацию Президента, чтобы рассмотрели это дело в вышестоящих органах. Как у нас заведено – своих не бросаем, так что участникам СВО должны помочь, – поделился Евгений.

К сожалению, на следующее заседание он приехать не сможет. Волгоградец снова убывает в зону боевых действий. Уезжает он с тяжелым сердцем и в переживаниях за своих родных, которым предстоит продолжение судебных тяжб с фермерами, посчитавших, видимо, в какой-то момент, что пайщики – это не собственники, а «рабы».

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за развитием ситуации и ходом процесса в Волгоградском областном суде.



