«Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении





Две наши молодые и перспективные теннисистки Ярослава Глинянова и Ксения Ахрамеева успешно выступили в армянском Цахкадзоре, где финишировал один из крупных и престижных на международной арене юниорских стартов среди мастеров большой ракетки - очередной в нынешнем году турнир серии Мирового теннисного тура (World Tennis Tour Juniors ITF) «J60 Tsaghkadzor», который является статусным и рейтинговым в этой категории соревнований для данного возраста. В сезоне-2026 соревнования собрали почти 100 участников до 19 лет из нескольких стран азиатского и европейского континентов.





И уже в решающем соперничестве за титул юные воспитанницы наставника Виктора Цапа встретились с московско-калужским дуэтом соотечественниц Ева Козлова-Мирослава Шитая. Потрясающий по накалу и абсолютно равный поединок с непредсказуемым исходом так и не выявил сильнейшего в двух партиях (6:4, 6:7), и судьба чемпионства решилась лишь в третьем сете, где, увы, волгоградки всё же уступили финал сильным оппоненткам с итоговым счетом 7:10.

На грунтовых кортах международной спортивной базы Цахкадзора многочисленные претенденты оспорили в общей сложности 4 комплекта наград у юношей и девушек – в одиночном и в парном разрядах, где в женской части программы достойно сразились в тандеме наши 16-летние теннисистки из областной спортивной школы олимпийского резерва. На пути к финалу дуэт Глинянова-Ахрамеева выиграл матчи у трёх конкуренток (1-й раунд, четверть- и полуфинал), при этом не отдав противницам ни одного сета!Таким образом, наши юные спортсменки стали вице-чемпионками турнира и обладательницами серебряных трофеев на этих престижных соревнованиях, но еще надеются пополнить свою коллекцию и высшими наградами на армянской арене. Ярослава и Ксения не покидают Цахкадзор, где в понедельник, 28 сентября, стартуют уже очередные юниорские баталии в Мировом теннисном туре – на этот раз международные состязания «J30 Tsaghkadzor», и здесь молодые волгоградки также будут одними из фаворитов борьбы при выступлении в парном разряде.