В квартире на севере Москвы нашли жестоко зарезанной выпускницу ВГСПУ





В Москве сегодня, 29 марта, на Бескудниковском бульваре на севере Москвы в арендованной квартире нашли жестоко убитой выпускнику Волгоградского социально-педагогического университета Анну Лихачеву. По информации Следственного комитета России, по данному факту возбуждено уголовное дело. Известно, что 24-летняя репетитор из Волгограда скончалась в результате многочисленных ножевых ранений.

– Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СКР по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), – сообщили в СКР в среду. – В настоящее время следователи столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего.

Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте убийства. Известно, что в арендованной квартире Анна Лихачева проживала совместно со своим молодым человеком – также уроженцем Волгограда Вадимом Ивановым. По информации Mash, в настоящее время устанавливается его место нахождения.

Следком опубликовал видеокадры с места преступления.

По информации авторов анонимных телеграм-каналов, Анна Лихачева закончила ВГСПУ в 2022 году, а переехала в Москву всего полгода назад. В столице девушка подрабатывала репетитором английского и немецкого языков.

Фото: Анна Лихачева / VK.com

Видео: Столичный СК / t.me