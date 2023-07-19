Расследования

Стали известны подробности расстрела волгоградца Сергея Кадкина в Городище

Расследования 19.07.2023 18:17
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19.07.2023 18:17


В Волгоградской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство мужчины в рабочем поселке Городище. Как стало известно V102.RU, речь идет о нападении на Сергея Кадкина.   

По версии следствия, вечером 18 июля 2023 года неустановленное лицо произвело выстрел в спину 47-летнего потерпевшего, когда тот подходил к подъезду своего дома. После этого нападавший скрылся. 

— Потерпевший госпитализирован в медиучреждение города, где ему оказывается квалифицированная помощь, — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого, а также всех обстоятельств совершенного преступления.


Журналисты «Высоты 102» отправились к предполагаемому месту нападения, пообщались с соседями и выяснили подробности событий вечера 18 июля. 

Со слов местных жителей, до местного райотдела полиции несколько минут езды. 

— Это, конечно, для всех нас шок. Никогда такого здесь не было на моей памяти. Словно в 90-е возвращаемся. Расстреляли прямо недалеко от участка. Будто вызов бросили что ли. Сергея мы знаем, не то что, прям очень хорошо, но он всегда здоровался, никогда от него плохого слова не услышишь, компаний не водил. Живет здесь с семьей — жена и дочка. Раньше они тут с братом и родителями проживали. В 1995 году сюда приехали. Спортом всегда занимались, не пили, не курили. В местном ФОКе их очень хорошо знали, тут за второй школой. В 90-е очень модное было место. Сергей туда с братом ходил, занимались в тренажерке. Что вообще по жизни делали, никто не спрашивал. Да и они сами были немногословны. Здоровались с ними на улице, да в магазине иногда на кассе пересекались. Вот и все общение. Но никогда никаких проблем с ними не было. Милиция ими не интересовалась, — рассказали жители дома.



Один из соседей уточнил, что в Кадкина неизвестные произвели три выстрела. 

— Слышно было даже в других подъездах. Его ранили двумя пулями, одной промахнулись, попали в подъездную дверь. Там даже отметина осталась. Сергей в тот день приехал поздно, была почти полночь. Он пропустил вперед себя соседок и тут же раздались выстрелы. Скорей всего стреляли из машины. Утром там перчатки остались, у теплотрассы — видимо, криминалисты работали, — рассказал сосед по дому, пожелавший остаться неизвестным. 



В подъезде, где живет Сергей Кадкин, до сих пор остались следы крови, которые обрываются на втором этаже. 

— Видимо, он каким-то образом оказался в подъезде и пытался дойти до квартиры, — продолжает сосед. — Знаю, что скорая приехала почти мгновенно. Четыре врача на носилках его забрали. С часа ночи до утра весь двор был в сотрудниках полиции и следственного комитета. Они только сегодня в 11.00 часов уехали. Всех опрашивали. 



Еще одна соседка, также пожелавшая остаться анонимной, пояснила, что новость о расстреле соседа она узнала рано утром. 

— Ко мне сегодня приходили из следственного комитета. Стучат, я ничего сначала не поняла, кто так рано может прийти. У меня все окна выходят на другую сторону и дверь двойная. Из подъезда вообще никакой звук не долетает. Значит, стучат, говорят, выходите. Я такая, мол, кто там и что случилось, а мне — выходите и сами поймете. Вся в непонятках, оделась, выхожу, а там кровь везде по лестнице, следы ног. Он мне и говорит: «В Сергея стреляли». Я сначала даже не поверила, в таком шоке находилась. Он всегда такой адекватный, здоровался, не буянил, за что в него стрелять? Ну, ездил на такой большой белой машине — это разве повод? Человек семейный, кому он мог помешать? — задается вопросом испуганная соседка. 

Как рассказал собственный источник «Высоты 102», пострадавший имел «вес» в определенных кругах и в одно время контактировал с Владимиром Кадиным, которого киллер расстрелял в августе 2011 года на открытой террасе ресторана «Фасоль» на улице Чуйкова в центре Волгограда.  

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что пострадавший доставлен в больницу № 25. 

— Мужчина находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние стабильно тяжелое, — уточнили в облздраве.  

В ГУ МВД России по Волгоградской области в свою очередь пояснили, что сотрудники полиции проводят комплекс ОРМ. 

— Раскрытие преступления находится на контроле руководства Главного Управления МВД России по Волгоградской области, отрабатываются различные версии, — добавили в полицейском ведомстве. 


Фото: ИА «Высота 102»   

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