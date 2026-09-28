Финал 42‑х Сельских спортивных игр: традиции и борьба за пьедестал

С 24 по 27 сентября года в рабочем посёлке Средняя Ахтуба (Среднеахтубинский район Волгоградской области) прошёл финал 42‑х Сельских спортивных игр. Это событие вновь подтвердило: сельские игры – не просто соревнования, а значимая традиция, объединяющая районы, поколения и семьи.

На финальный этап съехались более 750 спортсменов из 29 муниципальных районов региона. Такой представительный состав подчёркивает высокий статус турнира и его роль в развитии массового спорта на селе. Торжественная церемония открытия и парад команд задали нужный тон: в воздухе чувствовалось и волнение участников, и гордость территорий за своих атлетов.

Программа соревнований охватила 11 видов спорта. Наряду с классическими дисциплинами в программу вошли исконно русские состязания – перетягивание каната, городки, русская лапта и гиревой спорт. Такой подход сохраняет культурный код сельских игр: это не только про результат, но и про преемственность, про связь с историей и традициями физической культуры.

В общекомандном зачёте пьедестал почёта распределился так: золото – сборная Новоаннинского района, серебро – сборная Жирновского района, бронза – сборная Иловлинского района.

Особое внимание зрителей и специалистов было приковано к футбольной площадке, где развернулась борьба по-настоящему высокого уровня – именно в мини‑футболе 5х5 эмоции били через край, а плотность борьбы не уступала городским турнирам. В полуфинальном матче Киквидзенский район уверенно одолел команду Николаевска со счётом 4:2, продемонстрировав слаженность действий и умение реализовывать моменты. Во втором полуфинале команда Ахтубы переиграла сборную Новоаннинского района – победителю общекомандного зачёта пришлось уступить на футбольной площадке, что лишь подчеркнуло непредсказуемость турнира.

В финале зрители увидели классическое противостояние областного футбола последних лет: Киквидзе против Ахтубы – встречи этих районов давно стали визитной карточкой главных турниров. На этот раз Киквидзенский район подтвердил свой статус сильнейшего в этом формате, уверенно переиграв соперника со счётом 5:2. Голевая феерия, плотная опека в середине поля и надёжная игра вратаря сделали матч ярким финальным аккордом спортивной программы. По итогам турнира Киквидзенский район стал победителем 42‑х Сельских игр по мини‑футболу 5х5.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Киквидзе»