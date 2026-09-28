Главное

«Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении «Я застрелил человека»: убийцу многодетного волгоградца привели на первый допрос Глава Волгограда Владимир Марченко покинул пост ради Госдумы Как изменятся тарифы на мусор и газ для жителей Волгоградской области Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданах

Актуально

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Итоги выборов в Госдуму в Волгоградской области: победа «ЕР» и явка 68,8%

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 ВСУ ударили дронами по нефтебазе на Кубани
В ночь на 28 сентября в станице Павловская Краснодарского края ВСУ атаковали дронами нефтебазы. Происшествие зафиксировано в 03:12 на улице Проезжей. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших....
Федеральные новости
 Платный участок М-4 «Дон» в Ростовской области станет длиннее
Правительство России утвердило распоряжение, согласно которому платный участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области будет продлён после завершения реконструкции. Об этом сообщает Привет-Ростов со ссылкой на Минтранс РФ. Речь...
Спорт

Финал 42‑х Сельских спортивных игр: традиции и борьба за пьедестал

Спорт 28.09.2026 21:34
0
28.09.2026 21:34


С 24 по 27 сентября года в рабочем посёлке Средняя Ахтуба (Среднеахтубинский район Волгоградской области) прошёл финал 42‑х Сельских спортивных игр. Это событие вновь подтвердило: сельские игры – не просто соревнования, а значимая традиция, объединяющая районы, поколения и семьи.

На финальный этап съехались более 750 спортсменов из 29 муниципальных районов региона. Такой представительный состав подчёркивает высокий статус турнира и его роль в развитии массового спорта на селе. Торжественная церемония открытия и парад команд задали нужный тон: в воздухе чувствовалось и волнение участников, и гордость территорий за своих атлетов.

Программа соревнований охватила 11 видов спорта. Наряду с классическими дисциплинами в программу вошли исконно русские состязания – перетягивание каната, городки, русская лапта и гиревой спорт. Такой подход сохраняет культурный код сельских игр: это не только про результат, но и про преемственность, про связь с историей и традициями физической культуры.

В общекомандном зачёте пьедестал почёта распределился так: золото – сборная Новоаннинского района, серебро – сборная Жирновского района, бронза – сборная Иловлинского района.

Особое внимание зрителей и специалистов было приковано к футбольной площадке, где развернулась борьба по-настоящему высокого уровня – именно в мини‑футболе 5х5 эмоции били через край, а плотность борьбы не уступала городским турнирам. В полуфинальном матче Киквидзенский район уверенно одолел команду Николаевска со счётом 4:2, продемонстрировав слаженность действий и умение реализовывать моменты. Во втором полуфинале команда Ахтубы переиграла сборную Новоаннинского района – победителю общекомандного зачёта пришлось уступить на футбольной площадке, что лишь подчеркнуло непредсказуемость турнира.

В финале зрители увидели классическое противостояние областного футбола последних лет: Киквидзе против Ахтубы – встречи этих районов давно стали визитной карточкой главных турниров. На этот раз Киквидзенский район подтвердил свой статус сильнейшего в этом формате, уверенно переиграв соперника со счётом 5:2. Голевая феерия, плотная опека в середине поля и надёжная игра вратаря сделали матч ярким финальным аккордом спортивной программы. По итогам турнира Киквидзенский район стал победителем 42‑х Сельских игр по мини‑футболу 5х5.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Киквидзе» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
28.09.2026 21:34
Спорт 28.09.2026 21:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.09.2026 13:31
Спорт 28.09.2026 13:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.09.2026 11:28
Спорт 28.09.2026 11:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.09.2026 07:05
Спорт 28.09.2026 07:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.09.2026 19:20
Спорт 27.09.2026 19:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.09.2026 16:35
Спорт 27.09.2026 16:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.09.2026 13:52
Спорт 27.09.2026 13:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.09.2026 13:43
Спорт 26.09.2026 13:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.09.2026 10:01
Спорт 26.09.2026 10:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.09.2026 08:13
Спорт 26.09.2026 08:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.09.2026 21:24
Спорт 25.09.2026 21:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.09.2026 19:07
Спорт 25.09.2026 19:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.09.2026 07:34
Спорт 25.09.2026 07:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.09.2026 21:46
Спорт 24.09.2026 21:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.09.2026 08:33
Спорт 24.09.2026 08:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:34
Финал 42‑х Сельских спортивных игр: традиции и борьба за пьедесталСмотреть фотографии
21:16
Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ на 15,5 тыс. человекСмотреть фотографии
20:50
Под Волгоградом за два года потратят 157 млн рублей на расчистку Грязного затонаСмотреть фотографии
20:22
В Волгограде полностью возобновлена работа скоростного трамваяСмотреть фотографии
19:46
Минэкономразвития предупредило волгоградцев о росте тарифов на треть к 2029 годуСмотреть фотографии
19:10
В Волгограде СТ пустили в границах «Площадь Чекистов — ВГТЗ»Смотреть фотографии
18:39
В листе ожидания. В Волжском травмированной ученице-кадету отказали в приеме в «гражданскую» школуСмотреть фотографии
17:47
В Волгограде остановили движение скоростных трамваев: в тоннеле работают спецслужбыСмотреть фотографии
17:15
Сделал 7 выстрелов: убийцу многодетного отца в магазине заключили в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
17:14
Футболисты «Ротора» расчистили от мусора заповедную зону Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
16:55
«Нам отказывают в подвозе воды»: жителям МКД в центре Волгограда устроили трехдневную засухуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:48
Снова на работу и учёбу: Drivee проанализировал, как изменились городские поездки в Волгограде с началом осениСмотреть фотографии
16:33
Помогли награды и благодарности: экс-глава Иловлинского района Гель избежал колонииСмотреть фотографии
15:00
Роспотребнадзор: за неполный год животные покусали волгоградцев более 8 тыс. разСмотреть фотографии
14:18
Спасатели вызволили с острова в Волгограде семейную пару с питомцамиСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде СК расследует дело из-за заглохшего расселения экс-общежития на ул. СлепцоваСмотреть фотографии
13:31
«Ротор» подтвердил статус: Волгоград снова празднует чемпионство по регби‑7Смотреть фотографии
12:46
На юге Волгограда скорая перевернулась после ДТП с грузовикомСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде отремонтировали ЛЭП, питающую три районаСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде облдума рассмотрит просьбу депутата Воробьёва о сложении полномочийСмотреть фотографии
11:57
Волгоградца лишили японского кроссовера из-за долга по налогам в 6,3 миллионаСмотреть фотографии
11:28
Бронза Спартакиады ускользнула: ватерполисты Волгограда уступили в серии пенальтиСмотреть фотографии
11:15
Волгоград оказался в средничках федерального рейтинга доступности ипотекиСмотреть фотографии
10:58
Вакцины от гриппа поступили в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:54
ВСУ ударили дронами по нефтебазе на КубаниСмотреть фотографии
10:44
Мобильные офисы ФНС откроют в октябре в Волгограде и области: где и когда получить консультациюСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде осудили организатора финпирамиды с ущербом в полмиллиардаСмотреть фотографии
10:37
Платный участок М-4 «Дон» в Ростовской области станет длиннееСмотреть фотографии
10:35
Аппарат омбудсмена помог волгоградке заставить УК отремонтировать крышуСмотреть фотографии
09:58
Власти Фролово оштрафовали пенсионерку за яму у дороги для посадки кустовСмотреть фотографии
 