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Общество

Доноры Волгоградской области сдали кровь более 29 тысяч раз

Общество 29.09.2026 08:07
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29.09.2026 08:07


Свыше 29 тысяч раз волгоградцы в этом году сдали кровь. Благодаря донациям медики смогли переработать около 11 тысяч литров цельной крови. 

Как информирует облздрав, для повышения доступности донорства в регионе внедрена практика выездной заготовки крови. К примеру, мобильный комплекс провёл акции Котовском, Нехаевском, Жирновском и Новониколаевском районах - 80 человек сдали 36 литров крови.

Медики напоминают, что стать донором можно только по желанию. Для этого гражданин должен быть совершеннолетним и дееспособным. Перед донацией медики проверят здоровье. 

Для доноров предусмотрены меры соцподдержки, а именно: два оплачиваемых дня отдыха, возможность бесплатно сдать анализы.

Для граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», существуют федеральные и региональные меры поддержки.

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