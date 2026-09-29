Доноры Волгоградской области сдали кровь более 29 тысяч раз





Свыше 29 тысяч раз волгоградцы в этом году сдали кровь. Благодаря донациям медики смогли переработать около 11 тысяч литров цельной крови.



Как информирует облздрав, для повышения доступности донорства в регионе внедрена практика выездной заготовки крови. К примеру, мобильный комплекс провёл акции Котовском, Нехаевском, Жирновском и Новониколаевском районах - 80 человек сдали 36 литров крови.



Медики напоминают, что стать донором можно только по желанию. Для этого гражданин должен быть совершеннолетним и дееспособным. Перед донацией медики проверят здоровье.



Для доноров предусмотрены меры соцподдержки, а именно: два оплачиваемых дня отдыха, возможность бесплатно сдать анализы.



Для граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», существуют федеральные и региональные меры поддержки.