Волгоградские компании заработали 45 млрд на нефти и химии





Волгоградстат подвел финансовые итоги деятельности предприятий и организаций за 2025 год. Так, стоимость имущества волгоградских компаний составила 1490,6 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом она увеличилась на 14,7%. Доля оборотных активов составила 44,4%, внеоборотных – 55,6%. По сравнению с 2024 годом оборотные активы увеличились на 9,1% и составили 662,1 млрд рублей, а внеоборотные - на 19,6% (828,5 млрд рублей).

Сальдированный финансовый результат организаций за 2025 год достиг 102,7 млрд рублей прибыли. При этом 69,4% организаций получили 121,6 млрд рублей прибыли, а 30,6% организаций зафиксировали 18,8 млрд рублей убытка.

Самыми прибыльными в прошлом году было производство нефтепродуктов – 29,9 млрд рублей положительного сальдо, химических веществ – 15,4 млрд рублей, пищевых продуктов – 8,8 млрд рублей, а также сельское хозяйство– 8,2 млрд рублей.

Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг в 2025 году составил 11,0% против 10,1% в 2024 году.

Справка. Данные приведены по организациям, кроме субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных, муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций по данным годовой бухгалтерской отчетности.

Фото Росприроднадзор (архив)