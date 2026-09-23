В Волгограде с 1 октября парковки в Центральном районе вблизи музея-панорамы «Сталинградская битва» и в Дзержинском районе на улице Карла Либкнехта у Центрального кладбища, где действовал тестовый режим, официально становятся платными. Нарушителям грозит штраф. Об этом сообщил сегодня, 23 сентября, интернет-портал «Парковки Волгограда».

– Сообщаем, что на всех платных парковках Волгограда с 01.10.2026 г. вводится режим ПОЛНОЦЕННОГО платного функционирования парковок с применением штрафных санкций за неоплату парковки в соответствии со статьей 8.18 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности – 2500 руб. для граждан и 30000 руб. для юридических лиц при автоматической фотовидеофиксации нарушения, – указано в сообщении.

Напомним, что еще в мае текущего года работы по организации платных парковок были завершены в Волгограде на 11 улицах: