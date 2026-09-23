В Волгограде с 1 октября парковки в Центральном районе вблизи музея-панорамы «Сталинградская битва» и в Дзержинском районе на улице Карла Либкнехта у Центрального кладбища, где действовал тестовый режим, официально становятся платными. Нарушителям грозит штраф. Об этом сообщил сегодня, 23 сентября, интернет-портал «Парковки Волгограда».
– Сообщаем, что на всех платных парковках Волгограда с 01.10.2026 г. вводится режим ПОЛНОЦЕННОГО платного функционирования парковок с применением штрафных санкций за неоплату парковки в соответствии со статьей 8.18 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности – 2500 руб. для граждан и 30000 руб. для юридических лиц при автоматической фотовидеофиксации нарушения, – указано в сообщении.
Напомним, что еще в мае текущего года работы по организации платных парковок были завершены в Волгограде на 11 улицах:
- ул. Советская,
- ул. Чуйкова,
- ул. Соколова,
- ул. Порт-Саида, Гагарина,
- ул. 13-й Гвардейской,
- ул. Наумова,
- ул. Пражской,
- ул. Володарского,
- ул. Карла Либкнехта,
- ул. Набережной им.62-й Армии.
Однако власти решили повременить со сроком ввода их в действие. Парковки работали в тестовой режиме, а на карте «Парковок Волгограда» отображались с нулевой стоимостью. С 1 октября за эти парковки уже придется платить по полной программе.
В Волгограде, напомним, расширили число льготников, а также ввели резидентные разрешения для граждан, проживающих в зоне расположения платных парковочных мест. Теперь бесплатно могут парковаться Почетные граждане города-героя Волгограда, а жители прилегающих к платным парковкам домов получили право за 3 тысячи рублей в год парковать свой автомобиль на платной парковке.