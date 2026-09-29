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Спорт

Волгоградский динамовец Михаил Исаенко завоевал бронзу Кубка мира по рукопашному бою

Спорт 29.09.2026 07:16
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29.09.2026 07:16


28 сентября в Кутаиси (Грузия) завершился Кубок мира по рукопашному бою – престижный международный старт, где уровень конкуренции не оставляет права на ошибку. В составе сборной России в весовой категории до 97 кг выступил спортсмен волгоградской организации «Динамо» Михаил Исаенко – и не просто поучаствовал, а поднялся на пьедестал: он стал бронзовым призёром турнира!

Это не случайный успех, а закономерный результат системной работы: за медалью стоит труд самого атлета и его наставника – тренера Александра Гороховича. Волгоградская школа единоборств вновь доказала свой класс – и на международной арене это заметили.

В Волгоградской областной организации «Динамо» уже поздравили одноклубников с успешным выступлением. И добавили: такой результат – не просто повод для гордости, но и важный ориентир для молодых воспитанников школы. 

Александр Веселовский
Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград

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