



28 сентября в Кутаиси (Грузия) завершился Кубок мира по рукопашному бою – престижный международный старт, где уровень конкуренции не оставляет права на ошибку. В составе сборной России в весовой категории до 97 кг выступил спортсмен волгоградской организации «Динамо» Михаил Исаенко – и не просто поучаствовал, а поднялся на пьедестал: он стал бронзовым призёром турнира!



Это не случайный успех, а закономерный результат системной работы: за медалью стоит труд самого атлета и его наставника – тренера Александра Гороховича. Волгоградская школа единоборств вновь доказала свой класс – и на международной арене это заметили.



В Волгоградской областной организации «Динамо» уже поздравили одноклубников с успешным выступлением. И добавили: такой результат – не просто повод для гордости, но и важный ориентир для молодых воспитанников школы.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград