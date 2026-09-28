Красноармейский районный суд Волгограда заключил под стражу местного жителя, который в сетевом магазине «Магнит» накануне расстрелял из пистолета многодетного отца на глазах его детей и посетителей. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, обвиняемый будет находиться в СИЗО до 27 ноября.

Установлено, что жестокую расправу над главой семейства фигурант уголовного дела совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В магазине он нецензурно выражался, а когда многодетный отец сделал ему замечание, выстрелил в него семь раз и скрылся. Пострадавший от полученных ран погиб на месте до приезда врачей скорой помощи.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям УК РФ: ч. 1 ст. 105 (Убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия). Стрелка задержали в этот же день и предъявили ему обвинение. Постановление об аресте может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области