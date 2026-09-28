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Расследования

Сделал 7 выстрелов: убийцу многодетного отца в магазине заключили в СИЗО Волгограда

Расследования 28.09.2026 17:15
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28.09.2026 17:15


Красноармейский районный суд Волгограда заключил под стражу местного жителя, который в сетевом магазине «Магнит» накануне расстрелял из пистолета многодетного отца на глазах его детей и посетителей. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, обвиняемый будет находиться в СИЗО до 27 ноября.

Установлено, что жестокую расправу над главой семейства фигурант уголовного дела совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В магазине он нецензурно выражался, а когда многодетный отец сделал ему замечание, выстрелил в него семь раз и скрылся. Пострадавший от полученных ран погиб на месте до приезда врачей скорой помощи.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям УК РФ: ч. 1 ст. 105 (Убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия). Стрелка задержали в этот же день и предъявили ему обвинение. Постановление об аресте может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

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