



В Волгограде в вечерний час пик 28 сентября остановили движение скоростных трамваев По информации горожан, скопление составов было замечено в районе остановки ТРК «Европа Сити Молл» – на въезде в подземный тоннель.





Как уточняют волгоградцы, в сторону Краснооктябрьского района составы также движутся в границах остановок ТРК «Европа Сити Молл» и «ВГТЗ».





В администрации Волгограда ИА «Высота 102» сообщили, что причиной остановки на линии СТ стал звонок с сообщением о минировании:

– В настоящее время спецслужбы проводят проверку. По окончании проверочных мероприятий движение на линии СТ будет возобновлено в полном объеме, – уточнили в мэрии.