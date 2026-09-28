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Происшествия

В Волгограде остановили движение скоростных трамваев: в тоннеле работают спецслужбы

Происшествия 28.09.2026 17:47
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28.09.2026 17:47


В Волгограде в вечерний час пик 28 сентября остановили движение скоростных трамваев По информации горожан, скопление составов было замечено в районе остановки ТРК «Европа Сити Молл» – на въезде в подземный тоннель. 


Как уточняют волгоградцы, в сторону Краснооктябрьского района составы также движутся в границах остановок ТРК «Европа Сити Молл» и «ВГТЗ». 


В администрации Волгограда ИА «Высота 102» сообщили, что причиной остановки на линии СТ стал звонок с сообщением о минировании: 

– В настоящее время спецслужбы проводят проверку. По окончании проверочных мероприятий движение на линии СТ будет возобновлено в полном объеме, – уточнили в мэрии.  

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