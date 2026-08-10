



В Волжском Волгоградской области местная жительница Зоя Фролова вот уже несколько лет добивается от правоохранительных органов проведения полноценной проверки обстоятельств гибели её сына Артура Фролова. Мужчина, руководивший одной из логистических компаний города-спутника, неожиданно покинул день рождения матери, перестал выходить на связь, а через несколько дней выяснилось, что он скончался при загадочных обстоятельствах.





Роковой день

Последний раз самого дорогого человека мать видела в свой день рождения. Волжанин пришёл на семейный праздник вместе со своей подругой.

– 2 февраля 2023 года ко мне пришел сын на день рождения со своей знакомой Лепиной Е. Через какое-то время позвонил его друг и компаньон по работе Кудактин М. Он сказал, что также вместе с сестрой придет меня поздравить. Однако не успели все сесть за праздничный стол, как он отозвал сына куда-то. Артур оделся и вышел из квартиры. Больше живым я его не видела, – рассказа Зоя Фролова.

В первые минуты после исчезновения сына с семейного празднования женщина не придала произошедшему большого значения, считая, что он отъехал по работе и скоро вернётся. Однако ни в последующие часы, ни даже на следующий день Артур на связь больше не выходил. Мужчине не могли дозвониться ни родные, ни знакомые.

«Сказали, что сердце не выдержало»

О трагическом происшествии Зоя Фролова узнала 4 февраля.

– Приехал Кудактин вместе со своими родственниками. Упал на колени и сообщил, что Артура больше нет. На тот момент тело уже было в морге и, со слов Кудактина, им занимается его знакомый, который поможет побыстрее оформить документы. Рассказав это, они поспешили покинуть мою квартиру, – вспоминает волжанка.





Услышанное шокировало женщину. Убитая горем мать до похорон не имела сил, чтобы попытаться детально разобраться в произошедшем, приняв на веру озвученную ей версию произошедшего.

– Кудактин заявил, что у моего сына не выдержало сердце и он умер в съёмной квартире, где постоянно проживал. Он вместе с Лепиной якобы был со 2 по 4 февраля вместе с Артуром, а накануне гибели сын якобы сильно напился.

При этом, уверяет волжанка, выпивать без какого-либо повода, да ещё и в одиночку – не типичное для ее сына поведение.

Заряженный пистолет и череда нестыковок

Осознание, что с официальной версией гибели сына что-то не так, к Зое Фроловой пришло на девятый день, когда женщина вместе с подругой Артура пришли в съёмную квартиру забрать вещи.

– Сразу, что мне бросилось в глаза – разводы, следы замыва на полу и необычная для жилой квартиры чистота и порядок. Здесь явно кто-то убирался уже после случившегося. Однако далее я увидела на столе в комнате, рядом с диваном, странный свёрток серо-голубой махровой ткани. Внутри было что-то тяжёлое, железное. Я инстинктивно взяла его в руки и начала разворачивать. Внутри оказался пистолет. Показала находку Лепиной, спросила, откуда здесь оружие. Она загадочно ответила, что «сейчас жизнь такая». Впоследствии пистолет забрал Кудактин. В этот момент у меня внутри что-то щёлкнуло, и я начала по-другому воспринимать произошедшее, – продолжила вспоминать мать.

По словам волжанки, она поняла, что с сыном после дня рождения случилось что-то страшное, и начала собирать все связанные с его гибелью документы. Как выяснилось, сразу после скоропостижной смерти Артура Фролова на место не выезжала оперативно-следственная группа, а гибель была оформлена по упрощённой процедуре участковым-уполномоченным как естественная.

– Погиб 43-летний здоровый мужчина. У него никогда не было никаких проблем с сердцем, да и в целом жалоб на здоровье. На место должна была выехать оперативная группа, изучить состояние тела, обстановку квартиры, поговорить с соседями. Но по большому счёту ничего сделано не было. Пришёл участковый и просто констатировал естественную смерть. Как он это понял? Опросил Лепину. Всё с её слов. При этом ни мне, ни кому-либо из родственников ничего не сказали, – сетует женщина.

Также вскрылось, что, согласно документам патологоанатомического исследования, труп был направлен на вскрытие ещё 3 февраля, за сутки до официальной гибели мужчины, а само вскрытие проводилось 4 февраля с 8:40 до 9:30. При этом, согласно другим документальным свидетельствам, в этот же период времени без каких-либо законных оснований тело было выдано Кудактину, который забрал его, по официальной версии, в морг ритуального агентства.





– Куда в реальности увезли моего сына и что с ним всё это время делали – большой вопрос. Также непонятно, какое тело вскрывал патологоанатом во время экспертизы. Согласно описанию трупа, это был совсем другой мужчина. Достаточно тучный – 120 кг, со светло-русыми волосами. Однако Артур весил 85 кг и волосы у него были чёрные, – говорит Зоя Фролова.

Именно у 120-килограммового мужчины во время вскрытия были диагностированы в качестве причины смерти острая коронарная недостаточность, отёк лёгких и головного мозга. Мать уверена, что в реальности патологоанатом осматривал тело другого человека, и доверять установленной причине смерти нет никаких оснований. Но даже если предположить, что врач по случайности описывает внешность совсем другого трупа, а сердечная недостаточность действительно была выявлена у Артура Фролова, то возникают вопросы уже к показаниям свидетелей.

– Со слов Кудактина и Лепиной, мой сын накануне гибели очень много выпивал. Однако, согласно судебно-медицинской экспертизе, в крови сына не было обнаружено соответствующего этому количества алкоголя.

Мать также обращает внимание на то, что изначальные показания Кудактина и Лепиной расходятся с теми, что они давали на поздних стадиях проверки, когда после жалоб матери к изучению обстоятельств подключился Следственный комитет. Более того, сами по себе они друг другу противоречат.

К примеру, со слов Зои Фроловой, Лепина утверждала при опросе, что сын 3 февраля пил до 10 вечера, однако подруга за несколько часов до этого покинула квартиру.

– Как она может утверждать, что сын пил именно до 22:00, употреблял спиртное, если её не было дома? Аналогичная ситуация и с показаниями Кудактина, который сначала говорил, что он накануне случившегося был с сыном и никуда из дома не отлучался, однако впоследствии мне удалось выяснить, что в 22:43 он звонил ему. Зачем бы Кудактин это делал, находясь в соседней комнате, – задаётся вопросами мать.

Также, по словам волжанки, последующие версии показаний Кудактина и Лепиной расходятся по времени обнаружения тела и не бьются с временем вызова скорой помощи. По информации матери, медики были вызваны с задержкой после официального времени обнаружения тела.

– Что в это время происходило с моим сыном? Возможно, он был ещё жив и его можно было спасти?

Как только мать начала по крупицам восстанавливать произошедшее, она попросила отдать ей телефон Артура. Однако, по уверению женщины, он почему-то оказался в руках малознакомых людей, а впоследствии был отформатирован.

Пустые счета

Уже во время организованного волжанкой собственного расследования вскрылось, что её сын, возглавляющий предприятие, оказался без каких-либо сбережений. На счетах мужчины не было даже зарплаты, которую он должен был получить всего за несколько дней до трагического происшествия.

По мнению Зои Фроловой, финансовая подоплёка и могла стать поводом для расправы. По информации женщины, ее сын был номинальным директором и мог участвовать в разного рода серых финансовых схемах реальных владельцев организации.

Зоя Фролова неоднократно обращалась в следственные органы, приёмную Александра Бастрыкина и даже была в декабре 2025 года на выездном приеме, организованном в Волгограде Генпрокуратурой. Она требует отменить ранее вынесенное СК России решение о прекращении доследованной проверки, рассмотреть возможность эксгумации и более тщательного изучения причин гибели сына, установить, куда он уехал после дня рождения и где в реальности все эти дни находился, не только по словам заинтересованных лиц, но и на основании билинга, а также проверить, не созванивались ли Кудактин и Лепина с участковым, а также лицами, задействованными в приемке и вскрытии тела её сына, на информации которых и базируется версия о естественной гибели мужчины. Кроме того, мать просит для верификации многократно переписанных и противоречащих друг другу показаний свидетелей организовать прохождения ими полиграфа и установить куда исчезли со счетов погибшего личные средства.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в СУ СК России по Волгоградской области с просьбой прокомментировать загадочную гибель директора одного из предприятий в Волжском, адресовав следователям вопросы по всем обозначенным матерью нестыковкам. В ответ поступил следующий коментарий:

«В 2023 году следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области проводилась доследственная проверка по факту смерти Фролова А.А. По результатам проверочных мероприятий принято процессуальное решение, которое надзорным органом признано законным и обоснованным. О результатах проверки, в том числе принятом решении, в установленном порядке уведомлены все заинтересованные лица. Все поступившие ходатайства Фроловой З. были разрешены в установленном законом порядке, о чём заявительница уведомлена надлежащим образом».

В прокуратуре Волгоградской области также не ответили по существу на обозначенные редакцией вопросы, предоставив аналогичный по содержанию ответ.

Отметим, Зоя Фролова надеется, что после огласки СМИ на логичные вопросы и очевидные нестыковки, проигнорированные, по её мнению, следствием, обратит внимание председатель СК России Александр Бастрыкин и Генпрокуратура. По мнению женщины, лишь вмешательство федеральных структур поможет установить все обстоятельства гибели её сына.

Фото: Зоя Фролова

Видео и коллаж: Алексей Костяков