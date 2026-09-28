



Тренерский штаб и игроки «Ротора» 28 сентября присоединились к масштабной экологической акции, которая прошла на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» в Волгоградской области.









В рамках экоакции спортсмены побывали в птичьей обители природного парка, где иеромонах Василиск приютил десяток краснокнижных птиц, спасённых от гибели в Волгоградской области.





Священнослужитель с радостью показал футболистам пустельгу, гордого филина, декоративных фазанов, редкого орлана-белохвоста, а также орлов и несколько других видов птиц невообразимой красоты.





Кроме того, священник провёл волгоградских спортсменов в храм, возведённый по подобию самого древнего храма на Руси — в селе Бородава, построенного в конце XIV века.









После экскурсии монах Свято-Духова монастыря провёл участников акции по уникальной экотропе природного парка. Затем мероприятие плавно перешло в уборку территории вдоль ерика Судомойка недалеко от посёлка Сахарный.









Вместе с футболистами в акции приняли участие и воспитанники спортивных школ — ребятам посчастливилось поработать бок о бок с профессиональными спортсменами, расчищая берег ерика от мусора, оставленного туристами после посещения заповедной зоны.

















– С удовольствием сделали полезное дело. Особенно приятно было принимать участие в такой важной акции совместно с нашими болельщиками и подрастающим поколением. Удалось пообщаться и хорошо провести время на благо природы, – заключил защитник футбольного клуба «Ротор» Александр Клещенко.









По завершении мероприятия воспитанники спортивных школ приняли участие в мастер-классе по чеканке мяча, а также в фотосессии и мини-автограф-сессии с игроками «Ротора».











