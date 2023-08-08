Волгоградка уморила голодом 9-месячного сына. В СК возбуждено уголовное дело

В Волгограде 24-летняя женщина обрекла на страшные муки собственного 9-месячного сына. По информации СУ СК России по Волгоградской области, 3 августа мать ушла из дома, оставив ребенка одного. Тело малыша лишь 7 августа обнаружила бабушка.

Как рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель волгоградского регионального следственного управления Дарья Буянова, страшная трагедия разыгралась на улице Автомагистральной в многоквартирном доме.

>3 августа 2023 года подозреваемая оставила своего 9-месячного сына в одной из квартир дома №3 по улице Автомагистральная, заперев входную дверь на ключ, тем самым лишив ребенка жизненно необходимого ухода, а также воды и еды, в результате чего ребенок скончался, – пояснила Буянова. – О местонахождении матери ничего не было неизвестно. 7 августа тело ребенка было обнаружено бабушкой.

Разыскать 24-летнюю удалось в Красноармейском районе сотрудника ГУ МВД России по Волгоградской области. В СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ – убийство малолетнего.

– В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ, следователи ведомства с ее участием проводят комплекс неотложных следственных действий. Назначен ряд судебных экспертиз, – уточняет представитель СУ СКР. – Следственный орган намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщается также, что органы опеки будут ходатайствовать об изъятии у женщины других детей. Погибший малыш – третий ребенок у задержанной. Двое других детей проживали, как стало известно ИА «Высота 102», у бабушки.