Как изменятся тарифы на мусор и газ для жителей Волгоградской области





Ряд важных решений для потребителей жилищно-коммунальных услуг озвучили сегодня, 23 сентября, в комитете тарифного регулирования Волгоградской области. В частности, с 1 октября для жителей городов Волгоградской области снизятся нормативы накопления твердых коммунальных отходов, что приведет к уменьшению ежемесячного платежа.

Для жителей многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов в городских округах и городских населенных пунктах нормативы накопления отходов снизятся на 24,3% и 10,3% по отношению к действующим. Для жителей частных домов в сельской местности произойдет незначительное увеличение норматива накопления отходов — на 1,7%.

В ведомстве пояснили это решение изменением отношения граждан к культуре сбора отходов. Жители стали все чаще выбирать экологичную упаковку, сортировать мусор, использовать многоразовые пакеты, что в итоге и повлияло на нормативы потребления. А изменение этого показателя обернется перерасчетом сумм в квитанции за сбор и утилизацию мусора.

Кроме того, с 1 октября в волгоградском регионе, как и по всей России, начнут действовать новые розничные цены на природный газ для населения — такое решение принято в соответствии с федеральным законодательством в связи с увеличением оптовых цен.

Стоимость кубометра газа будет зависеть от того, для каких целей используется голубое топливо. На 9,07% вырастет цена на газ, который используют для приготовления пищи: при расчете по нормативу (при отсутствии счетчика) платеж на одного человека изменится на 13,14 руб. — 157,94 руб. вместо 144,80 руб. При использовании газа на отопление жилых помещений (при расчете по нормативу) платеж за один квадратный метр вырастет на 6,36 руб. При использовании индивидуальных приборов учета платеж формируется исходя из конкретного количества потребленного газа и в зависимости от направления использования. К примеру, житель частного дома за один кубометр заплатит 8,96 руб. вместо 8,14 руб. Для пользователей индивидуальных газовых счетчиков, оплата будет зависеть от реального объема потребленного ресурса и целей его использования.

В комитете подчеркнули, что предельный индекс тарифов в регионе соответствует уровню инфляции и не превышает рекомендованный федеральным центром. Все предлагаемые изменения по тарифам проходят обязательную общественную оценку и экспертизу. В итоге тарифы в Волгоградской области сопоставимы или даже значительно ниже уровня действующих в других регионах, обратили внимание в ведомстве.

При этом В Волгоградской области продолжают действовать социальные меры поддержки граждан. Некоторым категориям, например, компенсируют оплату услуг ЖКХ в 100-процентном объеме.



