



Открывшаяся в Волгограде 26 августа после масштабной реконструкции Привокзальная площадь в считанные дни стала настоящей меккой для жителей и гостей города-героя. Каждый вечер пространство у главных городских ворот заполняется отдыхающими – здесь гуляют, делают селфи на фоне легендарного фонтана и просто наслаждаются атмосферой обновленного места.





Как отмечают и журналисты ИА «Высота 102», площадь кардинально преобразилась. Теперь это не просто транзитная зона, а современное общественное пространство с променадом, стильными скамейками, уникальной системой освещения и ландшафтными композициями. Напомним, что здесь высажено более 300 деревьев и кустарников, в том числе пальмы, которые росли в довоенном Сталинграде.









Главное украшение площади – это, конечно, воссозданный по эскизам 1930-х годов с ювелирной точностью фонтан «Детский хоровод», ставший символом стойкости города.





Гости города тоже высоко оценивают результат работы строителей, отмечая, что теперь площадь – это место, где приятно гулять даже без цели.





Напомним, реконструкция затронула более 16 тысяч квадратных метров, и теперь площадь выглядит по-настоящему парадно. Проект реализован в рекордные сроки – всего за семь месяцев. Идея принадлежит участникам молодежного фестиваля #ТриЧетыре.











