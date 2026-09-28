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Происшествия

На юге Волгограда скорая перевернулась после ДТП с грузовиком

Происшествия 28.09.2026 12:46
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28.09.2026 12:46


Сегодня, 28 сентября, автомобиль скорой помощи перевернулся после удара о КАМАЗ в Красноармейском районе Волгограда. По словам очевидцев, ДТП произошло на проспекте Столетова напротив здания вечернего технологического факультета ВолгГТУ. Скорая помощь после ДТП оказалась на боку.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадавших в результате этой аварии нет. Обстоятельства ДТП выясняются.

– Пациентов в машине не было. Бригада скорой помощи не пострадала. Других обращений не было, – прокомментировали происшествие в облздраве.

Фото из архива V102.RU

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