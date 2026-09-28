В СУ СК России по Волгоградской области сообщили подробности ситуации с расползающимся по швам бывшим общежитием железнодорожников по адресу ул. Слепцова, д.4. По информации следователей, пятиэтажка неоднократно обследовалась экспертами, большинство из которых пришли к выводу о том, что объект может обрушиться в любой момент.

- 15 января 2025 ФГБУ «Волгоградская лаборатория судебной экспертизы» Минюста России по дому проведена строительно-техническая судебная экспертиза, в соответствии с заключением которой техническое состояние дома по ул. Слепцова, №4 пос. Горьковский г. Волгограда характеризуется как недопустимое, имеются повреждения и деформации, свидетельствующие об исчерпании несущей способности здания и опасности обрушения, - подчёркивается в официальном комментарии следственного органа.

Учитывая реальную опасность спонтанного обрушения объекта, следователи обращались к руководству региона с просьбой организовать внеочередное расселение бывшего общежития. Однако в результате объект был включён в общую очередь в рамках первого этапа расселения аварийных домов новой региональной программы. Крайний срок, который есть у властей для приобретения нового жилья – ещё порядка полутора лет. Сможет ли объект выстоять так долго – вопрос открытый. На текущий момент квартиры были реально предоставлены собственникам пяти комнат, где проживали 13 человек.

Из-за саботажа расселения опасного сооружения 5 августа 2026 года в отношении неустановленных лиц администрации Волгограда возбуждено и расследуется уголовное дело о злоупотреблении своими полномочиями.

Кроме того, после публикации ИА «Высота 102» фоторепортажа о нечеловеческих условиях проживания жильцов многократного дома №4 на ул. Слепцова следственным отделом по Советскому району Волгограда организована процессуальная проверка в отношении управляющей компании ООО «Глобал ПРО». Правоохранители обещают изучить, всё ли коммунальщики сделали для надлежащего содержания объекта и его подготовки к зиме.

Напомним, в ходе работы журналистов в аварийном сооружении выяснилось, что на лестничных площадках отсутствуют окна и батареи. В здании, где проживают несколько сотен человек, выведены из строя стояки отопления, частично отсутствует освещение. Фасад дома пошёл волнами. Подвал от пола и практически до перекрытий первого этажа затоплен водой. На фоне давления на фундамент огромной массы стоков и переувлажнения грунта, собственники жалуются, что их дом стал ещё быстрее деформироваться. Внутри многие двери начали выходить из косяков, а вмурованные в стены коммуникаций текут на всём своём протяжении, оставляя на фасаде непросыхающие огромные затёчные пятна, исчисляемые десятками кв. метров. Крыша здания покрылась сквозными трещинами.

Об экстремальной опасности объекта и его непригодности для безопасного проживания предстоящей зимой редакция сообщала помимо СК в прокуратуру Волгоградской области, администрацию Волгограда, а также в аппарат уполномоченного по правам человека и другие контролирующие структуры с просьбой принять неотложные меры для защиты законных прав жильцов МКД.

Фото из архива ИА «Высота 102»