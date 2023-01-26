Волгоградцы вторые сутки обсуждают заявление СУ СКР об убийстве 42-летней местной жительницы Яны П., в котором подозревается ее 15-летний сын. По версии следствия, молодой человек нанес своей спящей матери около 10 ударов молотком по голове, после чего взял нож и вонзил его женщине в шею. Кровавая расправа произошла в Красноармейском районе 25 января примерно в шесть часов утра.

Корреспонденты информагентства побывали в доме № 11 по проспекту Канатчиков, где в одной из квартир и было совершено жестокое преступление.

«Следователи здесь пробыли до поздней ночи»





Обычная пятиэтажка в самом южном районе Волгограда. Среди других ее выделяют пластиковые окна по всем этажам в подъезде и новые радиаторы на лестничных площадках. На старых металлических почтовых ящиках установлена табличка: «Подъезд образцового порядка».

На каждой лестничной площадке по четыре квартиры. Дверь в жилище, где проживала Яна и ее сын, оказалась не опечатана. На пороге заметны свежая грязь и следы обуви. По словам соседей, в однокомнатном жилище убитая женщина проживала на правах аренды вдвоем с подростком.

— Насколько известно, мужа у нее не было, да и чтобы водила мужчина — тоже не замечали, — говорят жильцы злополучного подъезда. — Никогда никаких претензий к ним не было. Жили, как и все — школа, работа. Ничего необычного.

В социальных сетях на странице Яны также не встретишь фотографий с мужчинами. Судя по многочисленным фото, она любила спорт, путешествия и своего сына. На кадрах можно увидеть многочисленные теплые моменты, глядя на которые невозможно понять, что же изменилось спустя время и почему произошло это жестокое преступление. Однако последние два года у Яны в архиве были фотографии только из поездок и многочисленные селфи. Последний кадр с сыном датирован 2019 годом.





Проживающая этажом выше женщина рассказала корреспондентам ИА «Высота 102», что в день убийства следователи провели в доме буквально весь день.

— Их человек пять было. Что делали, не знаю. Ходили туда-сюда. Внизу в той самой квартире дверь была открыта настежь. Ко мне поднимались, спрашивали, что видела, — рассказала местная жительница, не пожелавшая представиться. — Я давно здесь живу, но знаю только своих соседей по лестничной клетке. А по той стороне, где эта квартира (в которой нашли тело погибшей, — Прим. ред.), там однокомнатные, их сдают, постоянно кто-то меняется, за всеми не уследишь. Я никогда не видела ни подростка, ни этой женщины. А кто убил? Говорят, парня забрали. Он тут ни при чем же?

По словам пенсионерки, в их доме никогда не было никаких происшествий, пьяных компаний и агрессивных соседей.

«По виду никогда и не скажешь, что на такое способен»





Более разговорчивыми оказались рабочие, делавшие ремонт у соседей этажом ниже квартиры, где жила убитая с сыном.

— Вот здесь пацан стоял — на ступенях, — показывает один из мастеров. — Рядом были несколько оперативников. Мы 25 января приехали уже часам к 12.00. Он был высокий такой, щупленький, в черной куртке, какой-то желтый символ у него был нарисован. По нему и не скажешь, что на такое способен. Я хотел что-то узнать, но мне сказали: «Читай в новостях». Я глянул потом, а там полная жесть.

Мужчина уточнил, что накануне днем в подъезде было буквально не протолкнуться.

— Когда мы приехали, по подъезду туда-сюда ходили люди: оперативники, какие-то подростки, как я понял, друзья этого пацана, — продолжает строитель. — Крови на нем не было, как и наручников. Но с другой стороны, куда тут убежишь? Целый подъезд полиции.

Мальчик был тихим, семья положительная





Как установили следователи СУ СКР по Волгоградской области и полицейские, утром 25 января 2023 года 15-летний подросток, вооружившись молотком, нанес своей спящей матери около 10 ударов в область головы. После этого несовершеннолетний взял нож и нанес один удар в область шеи женщины. От полученных травм она скончалась на месте. Затем несовершеннолетний позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил тело матери, когда вернулся домой.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. При освидетельствовании подозреваемого на его одежде и теле обнаружены множественные следы крови, — добавила официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова. — Назначен комплекс судебных экспертиз. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователями СКР будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы подозреваемого.

Со слов соседей, мальчик был тихим, агрессивного поведения за ним не замечали. По словам собственного источника ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, семья, где воспитывался школьник, не состояла ни на каких учетах и считалась положительной. Прокуратура Волгоградской области взяла ход расследования уголовного дела на контроль.

Фото и коллаж: Павел Мирошкин, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

