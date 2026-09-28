



Волгоградский областной суд 28 сентября рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Иловлинского районного суда в отношении бывшего главы Иловлинского района Ивана Геля. Как сообщает ИА «Высота 102», суд утвердил приговор суда первой инстанции и назначил экс-чиновнику условный срок, изменив решение райсуда лишь в части дополнительного наказания.

Напомним, в начале мая 2026 года Иван Гель был признан виновным в превышении должностных полномочий, повлёкших смерть человека. Иловлинский районный суд назначил ему 3 года лишения свободы условно, а также запретил в течение двух лет занимать должности в органах власти. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск родных погибшего Александра Переярина.

Однако приговор не устроил ни одну из сторон процесса. В областной суд были направлены жалобы от потерпевших и прокуратуры, которые настаивали на замене условного наказания на реальное, а также от адвоката чиновника, просившего оправдать своего подзащитного.

В судебный процесс сегодня Иван Гель явился на костылях и при поддержке бывших подчиненных – сотрудников администрации Иловлинского района. Представитель гособвинения поддержал назначение экс-главе района наказание в виде реального лишения свободы. Однако областной суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе и состояние здоровья Ивана Геля.

– При рассмотрении дела суд признал смягчающими наказание обстоятельствами наличие у Ивана Геля государственных наград и благодарственных писем, отсутствие у него судимостей, а также его состояние здоровья, – уточнили в пресс-службе Волгоградского облсуда. – Волгоградский областной суд изменил приговор суда первой инстанции в части дополнительного наказания – Иван Гель лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на государственной и муниципальной службе, на срок 2 года. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Трагедия, которая легла в основу уголовного дела в отношении Ивана Геля, произошла 28 августа 2022 года. Иван Гель, как утверждало следствие, направил начальника отдела ГО и ЧС администрации района Александра Переярина и других сотрудников на тушение ландшафтного пожара. На месте люди попали в огненную ловушку: Александр Переярин погиб, его коллеги пострадали и были спасены местным фермером. Следствие считало, что тушение пожаров не входило в должностные обязанности сотрудников администрации.

Сторона защиты Ивана Геля на суде уверяла, что работники администрации, включая Переярина, тушили пожар по собственному желанию, а случившееся – несчастный случай.

Судебный процесс в отношении Ивана Геля в Иловле был доведен до конца лишь со второго раза. Первый судья, рассматривавший дело, отказался выносить приговор и направил материалы на доработку в прокуратуру. За это решение он лишился должности и полномочий.

Отметим, что все годы, пока Иван Гель был сначала подследственным, а затем подсудимым, он продолжал руководить Иловлинским районом.