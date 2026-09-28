



Третьи сутки без воды находятся жильцы девятиэтажного дома №7б по улице Ткачева в Центральном районе Волгограда. После плановых отключений ресурса, которые были в выходные, живительная влага до сих пор так и не появилась в квартирах волгоградцев. Жители винят во всем свою УК, сотрудники которой не поясняют причину отсутствия воды и не принимают заявки на ее подвоз жителям обезвоженного МКД, хотя в подвале дома какие-то работы проводятся.

– Воду отключили в ноль часов 26 сентября. Вчера в 8 часов должны были дать, но не дали. Сказали, что дадут сегодня утром, но утром воду тоже не дали. К 12 часам дали в близлежащих домах по улице Двинской, а по Ткачева, 7б вода до сих пор отсутствует. Водой никто не обеспечивает, – сообщают жильцы девятиэтажки.

Добиться какой-либо конкретики в обслуживающей организации волгоградцам до сих пор людям не удалось. В разговоре с жильцами дома по ул. Ткачева, 7б слесари, которые с утра ведут работы в подвале, уверяют, что воды нет не по вине УК. Горожанам они поясняют, что находятся в подвале, потому что хранят там инструменты и делают «заготовки». За ответом на вопрос, почему нет воды, сотрудники УК направляют людей к руководству, дозвониться до которого жители не могут.

– Люди просто сидят без воды. На данный момент по вине «Жилкомсервис». УК ничего не предпринимает, – утверждают волгоградцы. – Диспетчер УК отказывается оформлять заявку на подвоз воды.

В компании «Концессии водоснабжения» информагентству уточнили, что подача ресурса в многоквартирный дом №7б по улице Ткачева была приостановлена с 12:00 мск по заявке УК.

Информагентству удалось пообщаться с сотрудником УК «Жилкомсервис», которая сообщила, что подача ресурса приостановлена из-за аварии в подвале дома, а восстановительные работы продлятся несколько часов.

– Авария произошла. В департамент мы даже обращались. До 20:00 работы будут – это все, что могу сказать, – сказала сотрудник УК. – Потерпите еще.

Жители девятиэтажки, которым устроили трехдневную засуху, просят обратить внимание сотрудников надзорных органов на длительное отсутствие воды в их доме. Также волгоградцы просят проверит работу их УК, которая не информирует жителей о возникшей проблеме и не обеспечивает в такой ситации многоквартирный дом водой.

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